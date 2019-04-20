HABER

Şehit Sözleşmeli Er, Iğdır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul (26), memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- HAKKARİ'de Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul (26), memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi ilk önce Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından, Gözel ve Ahmet Çiyapul çiftinin 8 çocuğundan biri olan şehit Erhan Çiyapul için Karasu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Vali Enver Ünlü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un cenazesi Asri Mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali
Türkiye şehitlerine ağlıyor!Türkiye şehitlerine ağlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.