Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'i 10 bin kişi uğurladı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- SURİYE'nin Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi, memleketi Aksaray'da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Melkiye bölgesine konuşlanan Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristler tarafından dün havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen şehit olurkun, 1 asker de yaralandı.

Dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a getirilen şehit Ergen'in cenazesi, bugün de Somuncu Baba Külliyesi'ndeki morgdan alınıp annesi Fadimana Balkış'ın evine getirilerek helallik alındı. Eşinden ayrı olan baba Erdal Ergen de oğlunun cenazesini karşıladı. Oğlunun naaşını gören anne Fadimana Balkış, fenalaşıp bayıldı. Balkış'a, hazırda bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Şehit Ergen'in cenazesi alınan helalliğin ardından törenin yapılacağı Ulu Cami'ye götürüldü.

ŞEHİDİ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Biri kız 3 kardeş olan şehit Ergen'in ağabeyi Muhammet Ergen, kardeşinin tabutuna sarılarak, “Beni de kardeşimle birlikte gömün. Bu acıya nasıl dayanırım” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin amcası Sait Ergen de, “Başımız dik, evladımızın kanı yerde kalmayacaktır” dedi.

Cenazeye Aksaray Valisi Ali Mantı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Ergen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.