HABER

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de tören (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ TÖREN Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından Uzman Çavuş Volkan Demirci (25) için Yüksekova'da uğurlama töreni düzenlendi.

YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ TÖREN
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından Uzman Çavuş Volkan Demirci (25) için Yüksekova'da uğurlama töreni düzenlendi. Buradaki törene de Hakkari'den helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na gelen Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polis yetkilileri katıldı.

Yapılan törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere uçağa konuldu. Gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Nurdan Demirci uçağa binerken, "Canımı aldılar. Hepsinin canı yansın" diye feryat etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Deniz Kurdu-2019, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimi ile devam ediyorDeniz Kurdu-2019, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimi ile devam ediyor
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehitHakkari'den acı haber: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kızlar tekme tokat kavga etti! O anlar böyle görüntülendi

Hemcinsleri kavga ederken, o yaşananları izledi!

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İşte dünyanın en zengin adamının hayalindeki uzay kentleri

Dünyanın en zengin adamı geleceği böyle belirledi

Kılıçdaroğlu için 'linç edelim' paylaşımı yapan sanık: Ahirette cezamı almak isterim!

Sanıktan olay sözler: Ahirette cezamı almak isterim!

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.