HABER
  4. Şehit Uzman Jandarma Çavuş Toptaş başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Toptaş başkentte son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bazı bakanlar, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı - Vefat eden emekli Tuğgeneral Uğur Şevket Büyükçulha da aynı camideki törenle son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Şehit Toptaş'ın (34) cenazesi, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya getirildi.

Evinde helallik alınan Toptaş'ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü.

Törene katılanlar, cami avlusunda şehidin babası Ümit, annesi Seringül ve eşi Asuman Toptaş ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Toptaş'ın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Doruk Toptaş'ın oyuncak kamyonuyla oynaması dikkati çekti.

Toptaş'ın naaşı Cebeci Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri, vatandaşlar ile yetkililer katıldı.

- Emekli Tuğgeneral Büyükçulha için son görev

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden emekli Tuğgeneral Uğur Şevket Büyükçulha da aynı camide düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçulha'nın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile mesai arkadaşlığı yaptığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Bozüyük’te otomobil devrildi; 1 ölü, 2 yaralıBozüyük’te otomobil devrildi; 1 ölü, 2 yaralı
Azez’de Suriyelilere kış yardımıAzez’de Suriyelilere kış yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ahmet Hamdi Akseki Camisi şehit Uzman Jandarma 2. Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Osmaniye'de TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

OT dergisi soygununda yeni gelişme

OT dergisi soygununda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.