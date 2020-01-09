Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

MARDİN (AA) - Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) cenazesi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Bağlar Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Akbulut için Ebu Zeyt Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut ile kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sırtına Türk bayrağı asan, başında eşinin kepi bulunan Funda Akbulut, şehidin naaşına sarılıp, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." dedi.

Kılınan namazdan sonra şehidin cenazesi, Kıble Mezarlığı'na götürüldü.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından Akbulut'un naaşı, tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Törende sık sık, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamlığını vekaleten yürüten Dargeçit Kaymakamı Doğan Kemelek, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile vatandaşlar katıldı.

