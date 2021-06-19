Şehitler için en özel babalar günü mesajları! Babası şehit olanlar için Babalar Günü mesajlar ve sözleri!

Şehitlerimizi sadece özel günlerde değil her gün anıyoruz. Ülkesi için canını ortaya koyan kahramanlarımızın evlatları, yani babası şehit olanlar için Babalar Günü mesajları daha bir anlam kazanır. Böylesine güzel bir günü buruk geçiren babası şehit olanlar için hazırlanan Babalar Günü mesajları, sözler, ve şiirleri, şehit evlatlarının duygu ve düşüncelerini anlatır.
İlk olarak 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmaya başlanan Babalar Günü, 1966 senesine gelindiğinde ise dönemin başkanı Lyndon Johnson tarafından yayınlanan bildiri ile resmiyete geçmiştir. O günden günümüze dek her yıl aynı tarihte kutlanan Babalar Gününün yaklaşması ile babaları şehit düşen evlatlar babalarını bu özel günde anmak için, yayınladıkları fotoğraflarına duygularını ifade ettikleri özel mesaj ve şiirlere haberimizde yer verdik.
Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.
Ağlıyor bu gece… Acın yürek yakıyor şehit anası “ANAM” sen üzülme o bir damla kan yerde kalmayacak!!
Babam bile olsa karşımda duran, önce vatan sonra vatan
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i… Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Perdeyi araladığınızda, Güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, O güzel günlerin bedelini ödeyen şehitler vardır.
Ölüp de ölmeyene, ölüm cana minnettir. Ey hak için can veren, ölümün ne nimettir.
Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!
Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!
Nasıl öldü dedim nasıl ben ona, Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez. Öldü denilmezmiş şehit olana Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez.
Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa “Şehit” olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar.
Şehidin anası çekmesin acı derdi varsa bulunmalı. İlacı şehidin anası olur baş tacı şehit anasına evlat olmalı.
Ben Türk’üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz.
Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin!
Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.
Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim.
Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?
Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.
Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Seni hiç unutmadın canım babam
Babanın ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü babasız yaşamaktır.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? “Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın. Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb… Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Mekanın cennet olsun babacım. Seni çok özledim.
Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.
Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.
Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin
Hiç durmadan seni ve seninle yaşadıklarımı anlatıp duruyorum. Kelimelerim bile senin özleminle yanıp tutuşuyor. Artık hayatta yoksun ama Seni çok seviyorum canım babam.
Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol.
Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.
Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.
Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah.
Hakkını helal et bana baba. Sağlığında senin istediğin gibi birisi olamadım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun senin istediğin gibi birisi olacak ve her zaman öyle yaşayacağım.
Bugün babalar günü. Bu babalar gününü belki ilk belki de aynı hüzünle tekrar babasız geçinenlerimiz de var. Ateş düştüğü yeri yaktığı için bu hüznün tarifi olmadığı gibi empati kurmak da zor hatta imkansız denebilir.
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Bunu sen ölünce anladım seni çok özledim babacım...
Bana bıraktığın en güzel miras, ne evler ne de arabaydı babam. Bana bırakacağın en güzel miras, güzel öğütlerin ve hayat felsefen… Seni çok özlüyorum babam.
Hasret akşamları gibi daldın gönlüme, yokluğun acısı saplandı yüreğime seni özledim be babam
Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.
Babam sen bizden ayrılalı benim yüzüm gülmedi hiç, sensizlik zamanla geçer dediler ama benim ki geçmedi. Ben her gece rüyalarımda seni görüyorum. Baba baba gel diye sana sesleniyorum. Canım babam seni çok seviyorum.
Şehit Babaların 'Babalar Günü'
İçimi terk etti bir şeyler
Babalar günün kutlu olsun
İçimi terk etti bugün sensiz sevgilerin
Babacığım...
Sensiz babalar günü olur mu?
Kanayan yaram var yüreğimde yıllar yılı
Şimdi babalar var karşımda
İçi yanmış, kül olmuş, şehitlerimizin babaları onlar...
Al bayrak altına koymuş yavrusunu
Kara toprağın bağrına sermiş.
Nasıl derim?
Nasıl kutların onların babalar gününü?
Babalar günü içimde feryatlar fırtınalar var
Şehit babası var karşımda
İçimi terk etti bir şeyler
Göz yaşım var
Acım var
Şehitlerimiz var
Yanı başımızda yüreği yanık babalar...
Nasıl derim gününüz günün kutlu olsun diye onlara?
Hangi hediye evladına eş değer
Karşısında durup babaaaaa dese dünyaya bedel
Koklasa sarılsa babalar günü olurdu
Acım var
İçimi terk etti bir şeyler bügün
Babalar gününü kutlamıyorum
Kutlayamıyorum.
Şehit babalarının yürekleri dağlanmış
Kanları yerde şehitlerimizin
Sabırların en büyüğünü nasıp etsin yüce rabbim
Şehitlerimizin makamı cenneti âlâ zaten
Daha da yücelsinler dilerim mevla katında.
Hakkınızı hela edin şehitlerimiz bizlere
İçimi terk etti bir şeyler acım var
Tüm şehit babalarına sevgiler, saygılar.
Şehit Babalara
Dünyada bulunmaz bu vatan meğer
Uğruna şehit,gazi olmaya değer
Uğrunda ölmek gerekse eğer
Şehitler ölmedi ölmeyecekler
Bu vatan için verirsin canı
Dökersin damardaki o asil kanı
Belkide vereceksin o tatlı canı
Şehitler ölmedi ölmeyecekler
Sönerse sönsün bin türk ocağı
Bu vatan senindir ana kucağı
Herbir köşesi şehit bucağı
Şehitler ölmedi ölmeyecekler
Ben vuruldum anne
Yine bu akşam nöbetteyim anne
Ortalık o kadar karanlık ki göz gözü görmüyor
Ama içimde bir his o gece biliyormusun?
Bir an daldım öyle karanlığa kız kardeşimi görür gibi oldum
Sanki babam'ın göz yaşlarını hissettim yüreğimde
İçim ürperdi birden nöbette bir asker ağlıyordu anne
Oğlun seni özlemişti anne,oğlun sizi özlemişti anne
Bir ihbar aldık o gece toplandık tüm askerler
Gece karanlığında dağlarda o çakalları
Vatanımın toprağına bastığı o ayakları kırmaya gidiyorduk
Ve çatışma başlamıştı o anda
Kaç asker şehit oldu anne dökülüyordu gözlerimden yaşlar
Elini bırakmadım şehitimin gözlerime baktı
O garip bedenini boşluğa bıraktı içim yanıyordu
İçim kanağlıyordu anne
İşte o zaman dahada kızdım birbiri ardına mermileri sallıyordum
Ve birden ahhhhhh
Gözlerim karardı ben vuruldum anne
O an yanımda sen vardın sanki
Kollarına bırakır gibi bıraktım kendimi
Kalk oğlum diye haykırırcasına bağrıyordun
Tuttum ellerini bırakma dedim beni
Ağlama anam sil göz yaşlarını bedenim toprak olsa
Ruhum yanında bedenimi sardığın gibi ruhumuda al kollarına
Baba sensin bu değil mi ? Ben gidiyorum vatan
Nice benler gitti uğruna feda olsun vatan sana
Akar anamın göz yaşları tabutumun başında
Hissettirme anne göz yaşlarını bana
Oğlunun kanı dökülmüş çok mu vatana
Sen dökme göz yaşlarını ağlatma beni ana
Şehide Vefamı – Orhan Afacan
Sanmam helal etsin hakkını şehit
Devam ediyor vatan için tehdit.
Hep sabır, metanet neden bu tahdit?
Şehide vefamı taziye, beyanat
Esasa aykırı, kısas’sa inat
Sağ olacaktır elbette vatan.
‘’Vatan içindir’’ verilen bunca can
İncinmeyi bırak, kırıldı Atan.
Şehide vefamı taziye, beyanat
Esasa aykırı, kısas’sa inat
Vatan içindir en şerefli ölüm
Şehidin kabrinde gonca bir gülüm.
Haine merhamet, şehide zülüm
Şehide vefamı taziye, beyanat
Esasa aykırı, kısas’sa inat
Şehit – Rivayet Kurban
Al kanımla dalgalansın bayrağım
Bin can verem,vatan kalsın toprağım
Vatan sağ oldukça bil ki ben sağım
Ahmet şehit,Ali şehit,ben şehit.
Dağlar bile söylüyorken türkümüz
Kaçabile bu vatandan hangimiz
Nerde düşsek orda bizim gönlümüz
Yahya şehit,Seyyit şehit,ben şehit.
Dünya gelse,vatan için,din için
Gözüm kırpmam bir can için,baş için
Derim ‘Allah! muzaffer et hak için’
Resul şehit,Nebi şehit,ben şehit
Çanakkale Şehitleri Şiiri – Mehmet Akif ERSOY
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.
Şehit Anam – Orhan Eren UNCU
Bu topraklara kem gözle bakma!
Bu topraklara hain hain yanaşma!
İlmek, ilmek Şehit anaların
Cumhuriyetle sarıp sarmaladığı
Vatanım var…
Bu toprakların temelin de
Çoluk, çocuk Şehit anaların
Damar, damar
Kanla işlediği Yurdum var
Bu topraklara yan bakılmaz…
Kurtuluş savaşın da
Yurdun dört bir yanın da
Cephede askerinin yanın da
Yoktan var ettiği
Azık, Su, Cephaneyi taşıyan
Yurdu ilmik, ilmik dokuyan
Şehit analarım var…
Bir elinde yokluk
Bir elinde mermi
Yurdu için,
Canını hiçe sayan
Askerine aş, su cephane yetiştirmek için
Kendini, kurşuna siper yapan
Şehit analarım var…
Bu topraklara yan bakılmaz…
Bu topraklar da
Şehit Analarımın
Kanla bedelini ödediği
Canla yetiştirdiği, can verdiği
Asker, Polis, Öğretmen,
Sanatçı,memur, işci
Can can torunları var
Bu topraklara kem gözle bakma..
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Amerikada babası gazi olan Sonora Smart Dodd isimli bir kız, anneler günü gibi babalar içinde anlamlı ve özel bir günün olmasını savunur. Dodd'un bu düşüncesinde en büyük etken ise çok sevdiği babası vardır. Çünkü babası annelerinin yokluğunda ona ve beş kardeşine tek başına bakmıştır. Bu nedenle babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için harekete geçer. Fakat bu çalışmalar babasının doğum gününe yetişemeyerek, kutlamalar haziran ayının üçüncü haftasına uzar.
Bu sebeple Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. İlk olarak ise Babalar Günü 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş, fakat resmiyete dökmemiştir. 1966 yılında ise dönemin başkanı Lyndon Johnson, babalar gününü desteklemekle kalmayarak yayınladığı bildiri ile resmiyet kazandırmıştır.