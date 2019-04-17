HABER

Şehitler için yazdıkları şiirleri okurken duygulu ve hüzünlü anlar yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’ne üye şairler; ‘’14-20 Nisan Şehitler Haftası’’ münasebetiyle, şehit düşen askerler ve tüm şehitler için, duygulanarak duygu yüklü şiirler yazdılar ve bu şiirleri sıra ile dernekte binasında okudular.

Şehitler için yazdıkları şiirleri okurken duygulu ve hüzünlü anlar yaşandı

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’ne üye şairler; ‘’14-20 Nisan Şehitler Haftası’’ münasebetiyle, şehit düşen askerler ve tüm şehitler için, duygulanarak duygu yüklü şiirler yazdılar ve bu şiirleri sıra ile dernekte binasında okudular. Ozanlardan Arif Çayır, şehitlerimizin ruhuna yad edilmesi için, kahramanlık türkülerini seslendirdi. Şiirler okunurken duygulu ve hüzünlü anlar yaşandı. Dernek binasında yapılan şiir etkinliğinde, şehitler yâd edildi. Şehitler için şiirleri okunurken; duygulu anlar yaşanması, şairleri çok etkiledi.
Dernek Başkanı Ertuğrul Şakar; şairlerin, askerler ve tüm şehitlerimiz için ’Sultanönü Şiir Akşamları’nda okudukları şiirlerle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Şehit düşen askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için; şairlerimiz, duygulanarak ve hüzünlenerek şiirler yazdılar ve bu şiirleri sıra ile okudular. Şiir etkinliğimize katılan 27 şairimiz; okudukları şiirler ile, şehitlerimizin ruhlarına yâd edildi. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Terör örgütlerine karşı savaşan askerlerimize, Allah’ım yardımcı olsun. Şairler; şiirlerini, ülke güvenliği için canlarını feda eden şehitlerin anısına ve ruhuna seslendirdiler ve tüm şehitlerimiz için dualar ettiler. Şehitlerimiz nur içinde yatsınlar’’ diye duygularını dile getirdi.

Şehitler için yazdıkları şiirleri okurken duygulu ve hüzünlü anlar yaşandı

Şehitler için yazdıkları şiirleri okurken duygulu ve hüzünlü anlar yaşandı

Şehitler için yazdıkları şiirleri okurken duygulu ve hüzünlü anlar yaşandı

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Bataklığa saplanan dana, kurtarıldıBataklığa saplanan dana, kurtarıldı
Doğu'da 17 Nisan'da kar sürpriziDoğu'da 17 Nisan'da kar sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Adana'da bir garip olay! Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.