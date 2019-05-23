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Şehitlerin kanı yerde kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Elazığ’ın Arıca ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Elazığ’ın Arıcak ilcesi Yoğunbilek köyü kırsalında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu"nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Elazığ’ın Arıca ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Elazığ’ın Arıcak ilcesi Yoğunbilek köyü kırsalında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu"nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde "Amed" eyaleti "Görese" alan sorumlusu ’Sorej Tatvan’ kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesine etkin ve kararlılıkla devam ederken, şehit edilen sivil vatandaş ve güvenlik güçlerinin intikamını da tek tek alıyor” ifadelerine yer verildi.
Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın şehit olduğu, aynı operasyonda Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç’in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi.

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