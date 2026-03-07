KADIN

Artık sadece erkek işi değil! Şehrin ilk kadın otobüs şoförü oldu: Hayaliydi, başardı

Kırıkkale'nin ilk kadın otobüs şoförü olan 3 çocuk annesi Özlem Özcan Satılmış, "Hayalimi gerçekleştirdim" diyerek kadınların istedikleri takdirde her işi başarabileceğini söyledi.

Kırıkkale Belediyesi bünyesinde kentin ilk kadın belediye otobüsü şoförü olan 3 çocuk annesi Özlem Özcan Satılmış (45), çocukluk hayalini gerçekleştirerek direksiyon başına geçti.

KENTİN İLK KADIN BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ

Sanayi Mahallesi hattında görev yapan Satılmış, her gün yaklaşık 8 saat direksiyon başında kalarak yolcuları güvenle taşıyor.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan Satılmış, otobüsünü alarak ilk sefer için terminale geliyor ve saat 07.00'da yolculuğa başlıyor.

"BAŞARAMAYACAKLARI HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Satılmış, "Hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdim. İşe önce 'E' ehliyeti alarak başladım. Traktör sürüyordum ve çok seviyordum. Kendimi geliştirmek istedim. Kırıkkale Belediyesi'nin kadın otobüs şoförü alacağını duydum. ‘Ben de yapabilirim' dedim ve başardım. Çok mutluyum. Tüm kadınların da başarabileceğine inanıyorum. Yeter ki kendilerine güvensinler. Başaramayacakları hiçbir şey yoktur" dedi.

Satılmış, sabah saat 06.30'da otobüsünü alarak terminale geldiğini ve saat 07.00 seferiyle yolculuğa başladığını belirtti.
Kaynak: İHA

