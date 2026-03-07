KADIN

Yaptığı mesleği görenler 'Abla bu iş erkek işi' diyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Neslihan Gürdal, çalıştığı fırında lahmacun ustalığı yaparak dikkat çekiyor. Gürdal, işini severek yaptığını belirterek, "‘Abla bu erkek işi' diyorlar. İnsanlar çok şaşırıyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 4 çocuk annesi eşine destek olmak için fırında çalışmaya başlayan Neslihan Gürdal (50), kısa sürede lahmacun ustalığını öğrenerek tezgahın başına geçti. Görenlerin şaşırıp ‘Abla bu erkek işi’ dediği Gürdal, hem ailesine katkı sağlıyor hem de kadınların her işi başarabileceğini gösteriyor.

Neslihan Gürdal, eşine destek olmak amacıyla fırında çalışmaya başladığını ve zamanla mesleği öğrenerek lahmacun ustası olduğunu söyledi.

"‘ABLA BU İŞ ERKEK İŞİ' DİYENLER OLUYOR"

Yaptığı işi görenlerin şaşırdığını ifade eden Gürdal, "Eşime destek olmak için onun yanında bu işi öğrenmeye başladım. Şimdi lahmacun ustalığı yapıyorum. Yaptığım işi görenler çok şaşırıyor. ‘Abla bu iş erkek işi' diyenler oluyor. Ama ben hem eşime destek oluyorum hem de kadınlarımızın her işi yapıp başarabileceğini göstermiş oluyorum" dedi.

Kadınların güçlü olduğuna dikkat çeken Gürdal, "Kadınlarımız güçlü ve kuvvetlidir. Her iş alanında başarıyla çalışabilirler. Biz Türk kadınları olarak çok güçlüyüz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü de kutluyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA

