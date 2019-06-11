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“Şehrin Işıkları” Bursa’yı aydınlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

UEDAŞ’ın bu yıl uluslararası çapta düzenlediği “Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışmasında” dereceye giren 50 fotoğraf görücüye çıkıyor.UEDAŞ’ın 6 yıldır geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan “Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışmasında” dereceye giren 50 fotoğraf, Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Şehrin Işıkları” Bursa’yı aydınlatıyor

UEDAŞ’ın bu yıl uluslararası çapta düzenlediği “Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışmasında” dereceye giren 50 fotoğraf görücüye çıkıyor.
UEDAŞ’ın 6 yıldır geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan “Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışmasında” dereceye giren 50 fotoğraf, Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 15 Haziran Cumartesi gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık tutulacak.
Geçtiğimiz aylarda Ankara’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sergi Salonu’nda ve Bursa’nın Osmangazi İlçesi’ndeki Korupark AVM’de sanatseverlerle buluşan söz konusu fotoğraflar bu yıl üçüncü kez sergileniyor. Fotoğrafların UEDAŞ’ın hizmet bölgesinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli illerinde sergilenmeye devam edeceği belirtiliyor.
UEDAŞ’ın, ’Gece ve Işık’ temasıyla düzenlediği “Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması” her yıl amatör veya profesyonel binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getiriyor. Bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan yarışmaya, 15 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında,Avustralya, Tayland, Kıbrıs, Amerika, İran, Slovenya, Hindistan, Suudi Arabistan, İspanya, Azerbaycan, İtalya, Portekiz gibi ülkelerden 5 bin 204 başvuru geldi.
Geçtiğimiz yıl 3 bin 821 başvuruya sahne olan yarışmanın başvuru sayısında yüzde 36’lık bir artış gerçekleşerek, yarışma tarihinin başvuru rekoru kırıldı. En fazla 5 fotoğrafla katılan yarışmacılar dereceye girebilmek için mücadele etti. Ayrıca sergilerden elde edilen gelirler şirketin sosyal sorumluluk projelerine aktarılıyor.

“Şehrin Işıkları” Bursa’yı aydınlatıyor

“Şehrin Işıkları” Bursa’yı aydınlatıyor

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