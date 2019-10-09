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Şeker kutusundan uyuşturucu hap çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Şeker kutusundan uyuşturucu hap çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hapları şeker kutusuna koyarak gizlemeye çalışan C.B. ve M.Ö. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında bir kısmı şeker kutusunda bulunan 120 uyuşturucu hap ve 25 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
şeker kutusu uyuşturucu operasyonu Zonguldak

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