Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Bulgaristan'da yaşayan ve orada fabrikaları bulunan Türk işadamı Mehmet Garip Kar, ABD'de dondurma fabrikası kurmak için 2017'de finans arayışına girdi. 2 milyon liranın üzerinde nakite ihtiyacı vardı. Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; Kar, Türkiye'de şirketi olmadığı ve fabrika kurulumu hisseli olduğu için Türkiye'deki bankalardan kredi çekemedi. Gazetede ipotek karşılığında para verildiği ilanını görünce kendilerini galerici olarak tanıtan tefeci ipotek çetesiyle iletişime geçti.

6 MİLYON TL'LİK ARSASINA İPOTEK KOYDURDU

İşadamı Garip Kar, Sultanahmet'te bulunan 6 milyon TL değerindeki arsasına 3 gün sonra 2 milyon 50 bin TL para almak ümidiyle ipotek koydurdu.

POLİS ÇETEYE OPERASYON DÜZENLEDİ

Ancak iş adamı bir kuruş bile alamadan polis ipotek çetesine operasyon düzenledi böylece Mehmet Garip Kar çetenin mağdur dolandırdığı son kişi oldu.

ÇETE LİDERİNDEN İĞRENÇ TEKLİF

Garip Kar, ipotek çetesinin lideri İsmet Keklik'i cezaevinde ziyaret ederek mağduriyetinin giderilmesini istedi. İddiaya göre Keklik, "Tecavüz davasından 15 yıl ceza aldım. Eğer bu davayı bir şekilde bozdurursan herkesin mağduriyetini gideririm" diyerek iğrenç bir pazarlık teklif etti ve kayınbiraderi Mehmet Mehdi Soylu ile görüşmesini istedi. Bunun üzerine Garip Kar, Soylu ile yüz yüze görüştü. Bu kişi de Keklik'le aynı teklifte bulundu. Ancak işadamı bunu kabul etmedi.