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Seks işçileri isyanda: Başlamak istiyoruz!

04.03.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Seks işçileri isyanda: Başlamak istiyoruz!

Hollanda'da Covid-19 nedeniyle alınan kısıtlamalar nedeniyle çalışmaya ara veren seks işçileri işlerine geri dönmek için protesto gösterisi düzenledi.

Diğer 'yakın temaslı' iş alanları olan kuaför, güzellik ve masaj salonlarının açılmasına bugünden itibaren izin verilen ülkede seks işçileri kendilerine de aynı hakkın tanınmasını istiyor.

Hükümetin geçen hafta "riskli bir gevşeme stratejisi" olarak nitelendirdiği normalleşme kararı son zamanlarda yükselen enfeksiyon sayılarına rağmen geldi.

Lahey'de de protesto amacıyla gösteri düzenleyen bir grup seks işçisi parlamentonun önünde bir 'dikizleme barakası' kurdu.

"ÖDEMEMİZ GEREKEN FATURALAR VAR"

"Tüm çalışan kişiler gibi bizim de ödememiz gereken bir kiramız var" diyen Melissa takma isimli seks işçisi alınan karara tepkisini "Peki neden bizim dışımızda herkes çalışabiliyor ve kiralarımızı kim ödeyecek? Hiçbir finansal destekten faydalanmıyoruz ve başımızın çaresine bakmamız gerekiyor" sözleri ile ifade etti.

Moira Mona adlı diğer bir seks işçisi ise biraz yaratıcılık sayesinde işlerini müşterileri ile temasa geçmeden de sürdürebileceklerini söylüyor.

"Dominatrix" (ilişkide dominant rolde olan kadın) olduğunu söyleyen Moira, "Güzel bir şey yapmak için o kişiyle temas etmem gerekmiyor. Gerçekten yaratıcı olabilirsiniz" diyor.

KAFELER DE KAPALI

Covid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan cafeler de hükümetin kararına tepki olarak kapılarını sembolik de olsa çarşamba günü açtı. Pandeminin ekonomik anlamda ağır etkilediği işletmeler için milyarlarca euroluk destek taahüdünde bulunan Maliye Bakanlığı ise işletmelerin bulunduğu zorlu durumun "farkında" olduklarını fakat açılmalarına izin vermenin henüz mümkün olmadığını açıkladı.

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