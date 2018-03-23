KADIN

Seks oyuncakları sağlık açısından yararlı

Arya Demir Arya Demir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 23.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

Birçok sektörde ürünlerini görebildiğimiz ve bir marka haline gelen Grinin 50 tonu filminde kullanılan seks oyuncakları, birçok insanın hayatına girdi ve en çok satan seks oyuncakları arasında yer aldı. Seks ve ilişki uzmanı Dr. Nikki Goldstein ile seks oyuncak üreticisi Suki Dunham, seks oyuncaklarının neden bu kadar popüler olduğunu ve kadın sağlığına yararlarını anlattı.

Seks oyuncakları sağlık açısından yararlı

Seks oyuncakları hala bir tabu konusu, ancak pek çoğu, cinsel hazzı sağlamanın yanı sıra, kadınların sağlığı için de oldukça yararlı.

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Seks ve ilişki uzmanı Dr. Nikki Goldstein, ''seks oyuncakları vücudunuzun içindeki ağırlıkları tutmaya devam etmeniz gerektiğinden, kadınların pelvik taban kaslarını geliştirmesi açısından oldukça önemli. Ayrıca doğum sonrası ve idrar kaçırma problemi yaşayan kadınların vajinalarının iyileşmesine yardımcı olur. Ve bonus olarak kan akışını düzenlediğinden mükemmel bir orgazm sağlar'' diye konuşuyor.

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Nikki, ''cinselliğin bu kadar tabu olması çok saçma. Seks, partnerimizle aramızdaki bağın daha kuvvetli olmasını sağlıyor ve bizi mutlu ediyor'' diye ekliyor.

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Vajina topları cinsel ilişkiden alınan zevki artırmasının yanında rahim kaslarını da güçlendiriyor. Bu kasların güçlenmesi hem pelvik taban sağlığı hem de orgazm kalitesi için önemlidir.

Kadın-doğum uzmanları, pelvik kaslarını güçlendirmek için kegel egzersizlerini öneriyor. Pelvik taban kasları rahim, idrar kesesi ve kalın bağırsağın bir kısmını da destekliyor.

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Egzersizler, rahim sarkmalarının önüne geçiyor. Gebelikte ve doğum sonrası öksürme, gülme, aksırma, hapşırma sonucu görülen idrar kaçırma sorununu engelliyor.
Yerde, ayakta ve duvardan destek alarak yapılan egzersizler, ayrıca pelvik kaslarını cinsel ilişkiden daha fazla zevk almak için kullanmayı da öğretiyor.

Seks oyuncakları satıcısı Suki Dunham, kegel toplarının (vajina topu) en çok satan seks oyuncağı olduğunu söylüyor. Dunham, ''Bunu konuşmak bile tabuyken şimdi pelvik taban terapistleri var. Algıdaki bu değişim nedeniyle seks oyuncaklarına da yoğun bir talep var. İnsanlar cinsel zevkleriyle daha açık hale geliyor. Kegel egzersizleri daha yoğun bir orgam için mükemmel''diye ekliyor.

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