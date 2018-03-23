Seks oyuncakları sağlık açısından yararlı

Seks oyuncakları hala bir tabu konusu, ancak pek çoğu, cinsel hazzı sağlamanın yanı sıra, kadınların sağlığı için de oldukça yararlı.

Seks ve ilişki uzmanı Dr. Nikki Goldstein, ''seks oyuncakları vücudunuzun içindeki ağırlıkları tutmaya devam etmeniz gerektiğinden, kadınların pelvik taban kaslarını geliştirmesi açısından oldukça önemli. Ayrıca doğum sonrası ve idrar kaçırma problemi yaşayan kadınların vajinalarının iyileşmesine yardımcı olur. Ve bonus olarak kan akışını düzenlediğinden mükemmel bir orgazm sağlar'' diye konuşuyor.

Nikki, ''cinselliğin bu kadar tabu olması çok saçma. Seks, partnerimizle aramızdaki bağın daha kuvvetli olmasını sağlıyor ve bizi mutlu ediyor'' diye ekliyor.

Vajina topları cinsel ilişkiden alınan zevki artırmasının yanında rahim kaslarını da güçlendiriyor. Bu kasların güçlenmesi hem pelvik taban sağlığı hem de orgazm kalitesi için önemlidir.

Kadın-doğum uzmanları, pelvik kaslarını güçlendirmek için kegel egzersizlerini öneriyor. Pelvik taban kasları rahim, idrar kesesi ve kalın bağırsağın bir kısmını da destekliyor.