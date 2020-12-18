Seks oyuncaklarını çöpe atan ailesine karşı açtığı davayı kazandı!

42 yaşındaki David Werking, ailesinin Michigan’daki evinde bulunan koleksiyonunun 25 bin dolar değerinde olduğuna inanıyordu.

Boşandıktan sonra annesi Beth ve babası Paul’ün yanına geri döndü ancak daha sonra Indiana’ya taşındı. Ailesi porno koleksiyonunu getirmemesini, getirirse imha edeceklerini söylemişti.

(fotoğraf PA)

Yerel basının haberine göre David ve babası arasında geçen e-maillere göre 12 kutu porno dergi ve iki kutu seks oyuncağı bulunuyordu. David koleksiyonu çöpe atan ailesini dava etmeye karar verdi.

Bölge yargıcı Paul Maloney, davada David’in tarafını tuttu. Maloney “Bu davada imha edilen materyallerin David’e ait olduğuna şüphe yok. Sanıklar da materyalleri tahrip ettiğini itiraf etti ve bu iddiaya itiraz etmedi” dedi.

42 yaşındaki David ise büyük bir tazminat talebinde buldu. Ancak bu tazminatın ne kadar olacağı mahkeme tarafından hesaplanacak. David’in avukatı Miles Greengard “Mahkemeden koleksiyon değerinin üç katını talep ettik. Yeri doldurulamaz bir koleksiyondu” dedi.



