HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seks oyuncaklarını çöpe atan ailesine karşı açtığı davayı kazandı!

Seks oyuncaklarını çöpe atan ailesine karşı açtığı davayı kazandı!

18.12.2020 12:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Seks oyuncaklarını çöpe atan ailesine karşı açtığı davayı kazandı!

ABD’li bir adam porno dergi ve seks oyuncağı koleksiyonunu çöpe atan ailesine açtığı davayı kazandı.

42 yaşındaki David Werking, ailesinin Michigan’daki evinde bulunan koleksiyonunun 25 bin dolar değerinde olduğuna inanıyordu.

Boşandıktan sonra annesi Beth ve babası Paul’ün yanına geri döndü ancak daha sonra Indiana’ya taşındı. Ailesi porno koleksiyonunu getirmemesini, getirirse imha edeceklerini söylemişti.

1(fotoğraf PA)

Yerel basının haberine göre David ve babası arasında geçen e-maillere göre 12 kutu porno dergi ve iki kutu seks oyuncağı bulunuyordu. David koleksiyonu çöpe atan ailesini dava etmeye karar verdi.

Bölge yargıcı Paul Maloney, davada David’in tarafını tuttu. Maloney “Bu davada imha edilen materyallerin David’e ait olduğuna şüphe yok. Sanıklar da materyalleri tahrip ettiğini itiraf etti ve bu iddiaya itiraz etmedi” dedi.

42 yaşındaki David ise büyük bir tazminat talebinde buldu. Ancak bu tazminatın ne kadar olacağı mahkeme tarafından hesaplanacak. David’in avukatı Miles Greengard “Mahkemeden koleksiyon değerinin üç katını talep ettik. Yeri doldurulamaz bir koleksiyondu” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Pierre Loti Kimdir?Pierre Loti Kimdir?
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Pierre Loti Kimdir?

Pierre Loti Kimdir?

Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar

Villada çılgın parti! Sosyal medyadan bu notla paylaştılar

Jeff Bezos kimdir? Hayatı hakkında detaylar

Yaşayan en zengin insan! Bakın o serveti nasıl kazandı

İşkolik eşe kötü haber! Yargıtay boşanma sebebi saydı

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapmak boşanma sebebi

2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı

Satmaya götürürken yakalandı! Tam 2 bin yıllık

İzmit'te dehşet! Birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş

Dehşete düşüren olay! Cinayetin sebebi kıskançlık çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.