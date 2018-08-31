Seks robotları insanlarla ayırt edilemez hale gelecek

Giderek gelişen seks robotlarını da bunun kanıtı gibi gözüküyor. İşte detaylar...

Yapay zeka robotları insanlardan ayırt edilemez hale getirecek

1 / 14 Yapay zeka, insanlar arasında makine oldukları anlaşılmadan dolaşan robotların önünü açabilir.

2 / 14 Seks robotları uzmanı Brick Dollbanger, insan ve robot karışımı sibernetik organizmaların yakın gelecekte çok daha gerçekçi hale geleceklerini, düşünme süreçleri de dahil olmak üzere hayatın her alanında yer alacaklarını söyledi.

3 / 14 Daily Star Online'a konuşan Dollbanger, "Birkaç yıl içinde aramızda yürüyeceklerini bilecek kadar robotlar hakkında bilgi sahibiyim" dedi.

4 / 14 Robotların her şekilde ve formda sosyal hayatta yer alacaklarını belirten seks robotları uzmanı, "Yüz yıl içinde onları insanlardan ayıramayacağız" ifadelerini kullandı.

5 / 14 Uzmanların değerlendirme ve tahminleri, robot endüstrisinin halihazırda yapabilecekleri ve yapmayı planladıklarının analizine dayanıyor.

6 / 14 Daily Star Online'ın aktardığına göre Dollbanger'in tahminleri yapay zeka tabanlı seks robotu Harmony'le ilgili testleri de temel alıyor.

7 / 14 Harmony ilişki sırasında gözlerini kırpma ya da kafasını hareket ettirme gibi özelliklere sahip.

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