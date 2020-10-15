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Seks sırasında ses çıkarıyor musunuz? Gürültülü seks yapanlar...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların seks sırasında çıkarttıkları seslerin orgazm ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için bir araştırma gerçekleştirildi. Sevişme esnasında çıkan bu sesler refleks mi yoksa orgazmdan bağımsız gerçekleşen bir durum mu? İşte araştırmanın detayları.

Seks sırasında ses çıkarıyor musunuz? Gürültülü seks yapanlar...

Seks sırasında çıkarılan sesler bazı çiftler için tanıdıktır. Peki bu seslerin orgazm ile doğrudan bir bağlantısı var mıdır?

Men's Health'de işlenen habere göre, bu konu üzerine bir anket gerçekleştirildi. Ankette kadınlara orgazma nasıl ulaşıyorsunuz sorusu soruldu. Cevaplar arasında ilk sırada mastürbasyon yerini aldı. İkinci cevap ise partnerleri tarafından uyarılmak oldu. Üçüncü sıraya ise oral seks cevabı geldi. Son cevap ise penetrasyon olarak kayıtlara geçti. Peki seks sırasında kadınların çıkardığı seslerin orgazmla ilişkisi var mı?

Araştırma sonuçlarına göre kadınların seks sırasında çıkardıkları sesler, erkek boşalmasından hemen önce ya da erkeğin boşaldığı sırada çıkıyor. Çıkan sonuca göre kadınların çıkardıkları bu sesler bir refleks değil partneri tatmin etmek için bilinçli verilen bir tepki.

GÜRÜLTÜLÜ SEKS BOŞALMAYI HIZLANDIRIYOR

Farklı bir araştırmaya göre, seks sırasında inlemek, ses çıkarmak erkek boşalmasını hızlandırıyor. Sonuç ne olursa olsun, gürültü seksin cinsel hayata renk kattığı bir gerçek. Bu araştırmalar bitmez sevgili okur. Yapılan farklı bir araştırmaya göre ise gürültü seks yapanlar sevişmekten daha çok zevk alıyor. Çığlık atma, inleme gibi verilen tepkilerin partnerler arasında uyumu artırdığı da ortaya kondu. Artık tercih sizin efendim...

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