Seks terapisti paylaştı! Seks hayatınızı zirveye çıkaracak basit tüyolar

Cinsel ilişkide kişilerin sadece kendini düşünmesi ve karşı tarafın beklentilerini görmezden gelmesi çeşitli problemlere yol açabiliyor. Seks terapistleri bu problemleri gidermek için basit yöntemler geliştiriyor. Cinsel ilişkide tekdüzeliği kurtarmak ve alınan zevki ikiye katlamak için yapılacak ufak hamleler bulunuyor. Uzmanlar, tutkunuz için biraz bilinçli çaba göstermenin, hem yatak odasının içinde hem de dışında daha derin bir düzeyde bağlantı kurmanıza yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

BİRBİRİNİZE ZAMAN AYIRIN

Green, çiftler fiziksel olarak bağlantı kurmakta zorlandıklarında , bunun samimiyet için zamanı kasıtlı olarak engellemeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Best Life'a "Gerekirse bunu takvimlerinizle planlayın" diyor. Green, "Bu, uzun süre birlikte olmak için düzenli bir ortam yaratıyor" diye açıklıyor. "Hiçbir şey yapmak için baskı altında olmadığından emin olun, ancak her şeyi olmasına izin verecek kadar açık bırakın. Bunu yaparken, günlük rutininize daha fazla samimiyet katmaya başlayın. Yoğun bir programınız olsa bile, hızlı ve yaratıcı olun. Seks yapmak veya oyuncak kullanmak samimi olmanın yolları olabilir."

ARZULARINIZI AÇIKÇA BELLİ EDİN

Bazen cinsel yaşamınızın soğumasının dile getirilmeyen bir nedeni vardır, bu nedenle Green, eşinizle daha açık iletişim kurmak için alan açmanızı da önerir. Bu aynı zamanda, birlikte keşfetmek isteyeceğiniz arzuların daha çapkın bir şekilde tartışılmasına da kapı açabilir.

AÇIK BİR İLETİŞİM KURARAK ARZULARINIZDAN BAHSEDİN

Green, "Cinsel yaşamınıza renk katmak için açık iletişim çok önemlidir" diyor. "Utanç veya yargılanma korkusu nedeniyle cinsel arzularınız hakkında açılmaktan çekinmek sizi hiçbir yere götürmez. İkinizin de daha bağlı hissetmesi için partnerinizle açık bir diyalog kurmaya çalıştığınızdan emin olun. İletişim kurabilmek güvenli bir ortamda arzularınız daha tatmin edici bir yakınlığa yol açabilir." Anahtarın, herkesi memnun etmek için yaratıcı yollar ararken aynı zamanda birbirimizin sınırlarını dinlemek ve saygı duymak olduğunu söylüyor. "Söz konusu olmayan bir şey varsa, yardımcı olabilecek bir uzlaşma var mı?" teklifini sunun.

DAHA FAZLA YENİLİK KATIN

İlişkiniz son birkaç yılın gerçek stresiyle batağa saplandıysa, yalnız değilsiniz. 21 çalışmanın yakın tarihli bir meta-analizi , pandeminin son birkaç yılda "daha yüksek oranlarda cinsel işlev bozukluğuna ve cinsel aktivitede azalmaya" yol açtığını buldu.

Green, bunun en iyi panzehirinin, ilgilendiğiniz, ancak istemek için çok utangaç olduğunuz şeyleri denemek için konfor alanınızın dışına çıkmak olduğunu söylüyor. "Yeni bir pozisyon denemek, oyuncakları tanıtmak veya oral seks gibi farklı yakınlık türlerini keşfetmek gibi yeni bir şey deneyin" diyor. "Yeniliği tanıtmak, samimiyetinize heyecan ve çeşitlilik katarak kıvılcımı yeniden ateşlemeye yardımcı olabilir ve ayrıca keşfetmeyi ve büyümeyi teşvik edebilir." Green, "tantrik seks, rol oynama veya fanteziyi denemenin hem daha bağlı hissetmenize yardımcı olabileceğini hem de sizi birlikte yeni şeyler denemeye teşvik edebileceğini" ekliyor.

YATAK ODASININ DIŞINDA FARKLI DENEYİMLER DENEYİN

Bu yenilik duygusu, yatak odası dışındaki cinsel yaşamınıza da fayda sağlayabilir - özellikle de engellerinizi rahatça yıkmanıza yardımcı olacak bir aktivite seçerseniz.

Green özellikle, sizi yakın ilişkinizi keşfetmeye iten bir atölye çalışmasına veya sınıfa katılmanızı önerir. "Yeni deneyimler aramak, müşterilerimin çoğunun kendilerini daha bağlı hissetmelerine yardımcı oldu ve seks hayatlarına bir yenilik ve heyecan duygusu getirdi. Nelerden zevk aldığınız hakkında daha fazla şey öğrenmenin harika bir yolu veya kendinizi birlikte ifade etmek için bir çıkış noktası olabilir.

DUYULARINIZI KEŞFEDİN

Son olarak Green, ön sevişmenize bir kıvılcım getirmenin bir yolu olarak beş duyunuzun (dokunma, duyma, görme, koklama ve tatma) her birini keşfetmenizi önerir. "Yiyecek kullanmak veya eşinize masaj yapmak gibi basit olabilir" diyor. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Odaklanmak ve yaratıcı olmak için bir duyu seçin. Örneğin, buz veya mum kullanarak sıcak ve soğuk duyumlarını deneyin. Mum veya tütsü ile farklı kokuları keşfedin.

Green, "Cesaretlenmek ve arzularınızı yeni şekillerde ifade edebilmek, bağlantıda hissetmenin harika bir yoludur. Farkındalığınızı ve zevkinizi artırmak için duyusal yoksunluğu kullanarak duyulara da odaklanabilirsiniz" diyor.

