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Seksten aldığınız zevki ikiye katlayacak! En etkili cinsel ilişki için 4 ufak ipucu

01.01.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks, ilişkinin olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Cinsellikte görülen problemler ilişkide problem yaşanmasına neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar kadınları ve erkeklerin sekse olan bakış açısının farklılık gösterdiğini açıklamıştır. Uzmanlara göre seksten aldığınız zevki artıracak 4 basit ipucu bulunuyor.

Seksten aldığınız zevki ikiye katlayacak! En etkili cinsel ilişki için 4 ufak ipucu

Seksten alınan zevk kişiden kişiye göre değişim gösterebiliyor. Bazı kişilerin seksi hayatlarının merkezine koyarken bazıları için cinsellik daha geri planda kalıyor. Ancak seksten zevk almak hem kadınlar hem de erkekler için büyük önem taşıyor. Kadınların orgazm olmasının zorluğu herkes tarafından biliniyor. Ancak basit ipuçlarını uygulayarak seksten aldığınız zevki ikiye katlayabilirsiniz.

SEKS HAKKINDA DAHA SIK KONUŞUN

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Kadınların seks hakkında konuşmaya başlaması önemlidir. Bu onların cinselliklerini ve cinsel rüyalarını, fantezilerini anlamalarına yardımcı olur. Bu konuda ne kadar çok konuşursanız, seks sırasında gerçekte ne istediğinizi o kadar iyi anlayabilirsiniz. Ve eşinizin ne yapmasını istediğinizi ilettiğinizde, seks anında daha iyi hale gelir.

DAHA HIZLI DORUĞA ULAŞMAK İÇİN BASKI ALTINDA OLMAYIN

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Orgazma ulaşmak için zaman ayıranlardan biriyseniz, sadece partneriniz ısrar ediyor diye daha hızlı orgazma ulaşmak için baskı yapmayın. Elbette, partnerinizle uyum içinde olmak gereklidir, ancak onları tatmin etme zevkinizi kaybetmek her zaman doğru değildir. Yatakta biraz bencil olmak sorun değil.

BAŞTAN ÇIKARMA TEKNİKLERİNİ UYGULAYIN

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Kadınların çoğu baştan çıkarmaktan ve esas kısma geçmeden, seks sırasında baştan çıkarılmaktan hoşlanırlar. Daha önce erotik şeyler söylemek veya mesaj atmak gibi baştan çıkarma teknikleri uygulamak, kişiyi anında havaya sokabilir. Uzun ve yavaş bir ön sevişmeyle kendinizi şımartmak da çok tahrik edici olabilir.

ORGAZMA ODAKLANMAYIN

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Orgazma ulaşmaya çok odaklandığınızda, seks sırasındaki eğlenceyi kaybedersiniz. Bu, partnerinizi performans baskısı altında tutar ve sizi seks sürecinden gerçekten zevk almaktan alıkoyar. Seks sadece orgazmla ilgili değildir, aynı zamanda erotik konuşmalar, dokunma, kapma ve iletişim ile de ilgilidir.

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Araştırmalara göre aldatıldığınıza dair 20 ipucuAraştırmalara göre aldatıldığınıza dair 20 ipucu
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