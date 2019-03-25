HABER

Sel felaketi İran’ın güneyini de vurdu: 11’den fazla ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

İran’ın kuzeyinde başlayan sel felaketi güney şehirlerini de vurdu.

İran’ın kuzeyinde başlayan sel felaketi güney şehirlerini de vurdu. Şiraz şehrinde 11 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı ve 200 aracın hurdaya çıktığı bildirildi.
İran’ın kuzeyinde başlayan sel felaketi, güney şehirlerini de vurdu. İran’ın güneybatısındaki Şiraz şehrinde hayatı felç eden sel can ve mal kaybına yol açtı. İran Acil Durumlar Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Şiraz şehrinde 11 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını açıkladı. Kolivend, felaketin devam edeceğini ve can kaybında artış yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Şiraz Trafik Polisi Amiri Nadir Rahmani, Dervâze-i Kur’ân ilçesinde sel sularına kapılan 200 aracın kullanılmaz hale geldiğini aktardı.
Öte yandan, yetkililer vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
İran Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler önceden yayınladığı açıklamada Fars, Huzistan, İlam, Kirmanşah, Kirman ve güney bölgelerinde bir çok eyalette şiddetli sel meydana geleceği konusunda uyarmıştı. Türkmen Sahra bölgesinde de günler öncesinden sel uyarısına rağmen hazırlık yapılmaması ve yönetim zafiyeti, halk tarafından şiddetle eleştirilmişti. Uyarılara rağmen Gülistan Valisi Menaf Haşemi izne çıkınca görevden alınmıştı.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 18 gözaltıBursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 18 gözaltı
Arkadaşını ölü bulduğunu ihbar eden şahıs cinayetten tutuklandıArkadaşını ölü bulduğunu ihbar eden şahıs cinayetten tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.