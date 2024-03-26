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Selahattin Demirtaş İstanbul için çağrı mı yapacak? Kulisler hareketlendi, CHP lideri Özel'den açıklama geldi

26.03.2024 07:46
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Yerel seçimlere günler kala eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklama yapacağı iddiasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. "Sayın Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yaparak seçime yönelik hamle yapacağını falan beklemiyorum açıkçası" diyen Özel, böyle bir açıklama gelmesi takdirde kendileri de gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti.

Selahattin Demirtaş İstanbul için çağrı mı yapacak? Kulisler hareketlendi, CHP lideri Özel'den açıklama geldi

Yerel seçimlere son 4 gün kala "Selahattin Demirtaş" açıklama yapacak iddiası gündem yarattı. Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İstanbul seçimlerine ilişkin DEM Parti seçmenine yönelik bir çağrı yapacağı iddiaları kulislerde konuşulurken; CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Özel, yaptığı açıklamada, böyle bir mesaj beklemediğini söyledi.

Halk TV canlı yayınında soruları yanıtlayan CHP lideri Özel, yerel seçim çalışmalarına değinerek, Hatay dışındaki illerde rahat olduklarını söyledi.

"AK PARTİ'YLE BAŞA BAŞ YARIŞIYORDUK"

TİP'in, Gökhan Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını çektiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Gökhan Zan olayı yaşandı. TİP adayı çekti, aday çekilmedi, bir şeyler oluyor. AK Parti'ye oy vermeyen seçmenin nasıl bir tavır göstereceği, daha önce TİP'e oy vermeyi düşünen ya da Gökhan Zan'a oy vermek aklından geçen seçmenin nasıl bir tutum alacağı son derece önemli. Gökhan Zan'ın çekilmesinden sonra bir anketimiz yok. Öncesinde AK Parti'yle başa baş yarışıyorduk. Gökhan Zan'ın, TİP'in kaybettirme potansiyeli vardı. TİP'in adayını çekmiş olması o açıdan avantaja dönüşecek mi, onu göreceğiz."

"TÜRKİYE İTTİFAKI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Yerel seçimlere CHP'nin tek başına girdiğini belirten Özel, "Geçen yerel seçimde HDP'nin kayıtsız şartsız bir desteği vardı, AK Parti'ye kaybettirmek üzere. Bunun üstüne 'Biz her şeyi tek başımıza başardık.' dersem, yanlış yapmış olurum. Biz bir Türkiye ittifakı çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu aşamada bir ittifak ve diyalog ortamı olmadığını vurgulayan Özel, "Partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifakı olur. Yani seçmen 'Göz göre göre AK Parti kazanacağına, burada kimin avantajlı olduğunu görüyorum, ben doğrusunu yapacağım.' diyebilir." değerlendirmesini yaptı.

DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMA YAPACAĞI İDDİASI

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklama yapacağı iddiasına ilişkin Özel, şunları söyledi:

"Sayın Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yaparak seçime yönelik hamle yapacağını falan beklemiyorum açıkçası. Ama ben kendisinin her değerlendirmesini son derece ciddiye alarak dikkate alarak okuyorum, izliyorum. Böyle bir açıklama gelirse ona göre biz de açıklamamızı yaparız. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da hem geçmiş seçimdeki büyük İstanbul ittifakının belediyesidir hem CHP'lilerin, İYİ Partililerin, Saadetlilerin ittifak ortaklarımızın belediyesidir. Kimseyi itip kakmadığı için geçen seçimde AKP'ye, MHP'ye de oy verse şimdi Ekrem Bey'e gönlünü vermişlerin belediyesidir. Türklerin olduğu kadar Kürtlerin belediyesidir. Karadenizlilerin olduğu kadar Egelilerin belediyesidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam bir ittifaktır. Ben bu ittifakın birinden memnun olduğunu ve Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Bu, siyaseti aşan bir gönül birlikteliğine dönüşmüş bir meseledir. O yüzden Selahattin Bey gibi siyaseti de doğru yerlerden okuyan birisinden öyle bir açıklama beklemiyorum açıkçası."

"İZMİR, İSTANBUL, ANKARA'DA BÜYÜK MİTİNGLER YAPMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin en büyük üç şehrinde büyük miting yapmadıkları eleştirisine ilişkin Özel, "Biz İzmir, İstanbul, Ankara'da büyük mitingler yapmayacağız. Geçmişte de bu çok tartışıldı. İzmir Gündoğdu Meydanı'na 30 ilçeden otobüslerle insanları doldurup getirip orada bir miting yapmak bir çok maliyetli bir iş, iki örgütler birkaç gün o işle uğraşıyor." dedi.

İzmir'de 20 ilçede etkinlik, 16'sında miting yaptığını aktaran Özel, etkinlik sayısını 24'e, miting sayısını 20'ye çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Genç'in CHP'den tekrar aday gösterilmemesi üzerine bağımsız aday olmasına açıklık getiren Özel, anketlere göre Sarıyer'de bir değişim talebi olduğu için Genç'i tekrar aday göstermediklerini söyledi.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜSÜ

Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin şunları anlattı:

"Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere gidiyor. Bir tane video koyuyorlar. Para kuleleri. Orada da ilk videoyu gördük, buzluyor etrafı. Dedim ki 'Kesin etrafta bilindik insanlar var ve bunun bir saati, tarihi vardır.' Sonradan çıktı. İlk önce şey demeye kalktılar, 'Bu İstanbul İl Başkanlığı, bu Ekrem Bey'in danışmanı, bunlar CHP kongresinde delegeye para dağıtıyorlar.' Düşünün yani nasıl bir siyasi mühendislik? Hem CHP'nin içini karıştıracak hem CHP'yi bir parti olarak kirletiyor hem CHP'de bizim 5 Kasım Kurultayı'nı parayla satın alınmış bir kurultay gibi gösterip iç karışıklık çıkarıyor. Genel Başkanı tartışmalı hale getirecek, diğer önceki dönemdeki yönetimi hem mağdur edecek hem zan altında koyacak falan. Bir açıldı, 2019 görüntüleri. İstanbul İl Başkanlığı değil, malı satanın avukatının bürosu. Israrla 'Bu binayı veririz ama şu kadarı nakit.' demişler. Bizimkiler ısrar etmiş, 'Hepsini bankadan yollayalım, uğraştırmayın.' 'Yok nakit' demişler. 25'i yollanmış, 15'i nakit getirilmiş. Orada sayılıyor. Sayan kişi, Ekrem Bey'in danışmanı değil, o zamanki il yöneticisi. Hepsinin pozisyonu belli."

"Paranın elden verilmesinde sorun görüyor musun?" sorusuna Özel, "Türkiye'de bütün gayrimenkul satışlarında maalesef satın alan, satıcının şartlarına uymak zorunda kalıyor. Satıcı, 'Ben başka türlü satmıyorum, şu kadarını peşin, şu kadarını kapora' dediğinde ona uyuyorsunuz. Baktığınızda bugün Cumhuriyet Halk Partisinin buna uymak yerine bir başka binaya yönelmesi doğru olurdu." diye cevap verdi.

CHP'nin almak istediği il binasını satan kişinin AK Parti'li olduğunu, para sayma görüntülerini de kayıt altına almak ve vergi kaçırmak için parayı nakit istediğini öne süren Özel, bu görüntülerin "CHP kurultayının rüşvet görüntüleri" diye siyasi malzeme yapılmasına tepki gösterdi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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