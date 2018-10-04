Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

"TAKKE DÜŞMÜŞ KEL GÖRÜNMÜŞ" Demirtaş savunmasına SEGBİS’le bağlanarak devam etti. Reddi hakim talebinde bulunmama nedenini açıklayan Demirtaş “Bugüne kadar reddi hakim yapmamamın tek sebebi, yargı sisteminin çökmüş olması. Sizi reddetsem sizin yerinize gelecek hakim daha adil bir yargılama mı yapacak sanki? O nedenle reddi hakim yapmıyorum. Yoksa takke düşmüş kel görünmüş.” ifadelerini kulladı.

Duruşmadaki savunmasında özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik savunma yapan Demirtaş, tutuklanma sürecinin Soylu’nun operasyonlarıyla gerçekleştiğini iddia etmiş ve tahliyesini istemişti. Demirtaş, tutukluluğunu seçimin en büyük hilesi olarak nitelendirmişti.

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Terör örgütü kurma-yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı dava Ankara’da devam ediyor. 4 Kasım 2016’da tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Demirtaş, dün Ankara Sincan’daki duruşmaya SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) yöntemi ile katılmıştı.

Demirtaş savunmasını şöyle tamamladı:

MECLİS’TEKİ KONUŞMALARIMIN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEDİM



Erdoğan başta olmak üzere, iktidarın bütün şürekasının aleyhime yürüttüğü kampanyanın hüküm niteliğinde olduğunu anlattım. Mahkeme bunun dışında bir karar veremez. Meclisteki konuşmalarımızın çözümünü talep etmemin, kovuşturmayı uzatmaya dönük bir hamle olduğunu söylüyorsunuz. Oysa mahkemeye çıktığımdaki ilk talebim buydu. Bir buçuk yıl önce istedim bunu. Meclisteki konuşmalarımın ses çözümünün istenmesi yönündeki talebimi reddetmekle, “Mecliste söylediğin hiçbir şey bizim umurumuzda değil” diyorsunuz. DTK’de ortam dinlemesi yapılmış. Bilirkişiye gitsin, ses benim mi değil mi diye bakılsın diyorum, yaptırmıyorsunuz.

BENİM AKLIMA HAKARET OLUR



“Hiçbir baskı olmadan yargılama yapılıyor” demesin kimse, ayıptır. “Bize hiçbir baskı yapılmıyor” diyorsanız bu da benim aklıma hakaret olur. Yapmayın. Mahkemeler kararlarıyla var olmalıdır. Adil yargılamaların yapılacağı hukukun üstünlüğünün sağlanacağı günlerin geleceğine inanıyorum.

Demirtaş’ın ardından duruşma avukatların savunmasıyla devam ediyor;

DÖRT YIL HAPİS CEZASI ALDI



Demirtaş’ın 142 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılandığı dava Diyarbakır’da açılmış, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı. Bugünkü duruşmada Demirtaş hakkında ara karar çıkması bekleniyor. Demirtaş bir ay önce terör propagandası iddiasıyla dört yıl sekiz ay ceza almıştı.

