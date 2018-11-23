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Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

Selahattin Demirtaş AİHM kararı sonrası avukatı aracılığıyla yeni bir açıkla yaparak "Hükümetin 'hamle' ve 'işi bitirme' operasyonunun ne olduğu artık anlaşılıyor, İstinaf Mahkemesine siyasi baskılar yapılmaya başlandı bile" dedi.

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

AİHM’in iki yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi gerektiğine dair kararını açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Karar bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar işi bitiririz” demişti.

AK Parti’nin AİHM kararına karşı ‘işi bitirme’ arayışlarını hızlandırdığını söyleyen Demirtaş, karara karşı geçen ay kendisi hakkında verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının onanması için ‘siyasi baskılar yapılmaya başlandığını’ belirtti.

2013 Nevruz’undaki konuşmaları nedeniyle Demirtaş’a ‘terör örgütü propagandası’ndan 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

"AÇIK BİR SİYASİ MÜDAHALE SÖZ KONUSU"

Demirtaş böyle bir ‘siyasi operasyon’un ‘insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında’ olacağını ve bunda da zaman aşımı olmayacağını savundu.

Demirtaş şunları kaydetti: “Normalde, ilgili İstinaf Mahkemesindeki 1700 esas numaralı benzer dosyalar bile aylardır incelenmeyi beklerken, bizim 2362 esas numaralı dosyamız incelenmek üzere raportör hakime gönderilmiş durumda. Bu olağanüstü hızlanmanın, AİHM kararından hemen bir gün önce başlaması asla tesadüf değildir. Açık bir siyasi müdahale söz konusudur. Amaç, AİHM kararını uygulamadan önce, uyduruk bir başka siyasi kararla beni hükümlü duruma düşürüp içeride tutmaya devam etmektir.“

"İŞİ BİTİRME OPERASYONUNUN NE OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

Demirtaş’ın açıklamasının tam metni şöyle:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) dava dosyama dair verdiği, ciddi ihlal ve serbest bırakılma kararına karşı Hükümet cephesinin yapmayı planladığı ‘hamle‘ ve ‘işi bitirme‘ operasyonunun ne olduğu artık anlaşılıyor.

Geçen ay İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince ben ve Sayın Sırrı Süreyya Önder hakkında verilen, hukukla alakası olmayan 4 yıl 8 aylık hapis cezasının İstinaf Mahkemesince bir an önce ele alınıp onanması için siyasi baskılar yapılmaya başlandı bile.

Normalde, ilgili İstinaf Mahkemesindeki 1700 esas numaralı benzer dosyalar bile aylardır incelenmeyi beklerken, bizim 2362 esas numaralı dosyamız incelenmek üzere raportör hakime gönderilmiş durumda. Bu olağanüstü hızlanmanın, AİHM kararından hemen bir gün önce başlaması asla tesadüf değildir. Açık bir siyasi müdahale söz konusudur. Amaç, AİHM kararını uygulamadan önce, uyduruk bir başka siyasi kararla beni hükümlü duruma düşürüp içeride tutmaya devam etmektir.

Bunu yapamazlar mı? Yaparlar elbette. Ama ne bizim irademizi kırabilirler ne de bizi mücadelemizden alıkoyabilirler. Bu ve benzeri siyasi operasyonun parçası haline gelen ve gelecek olan bütün yargı mensupları, açık ve ciddi bir suçun parçası olurlar. Bir gün mutlaka da, adil bir yargı karşısında hesap verirler. Bu suç, TCK 77/d kapsamında insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olacağından, zaman aşımı olmadığını da hatırlatmak isterim. Hiç kimse, siyasilere güvenerek bu tür bir suçun parçası olmamalıdır.

Belirttiğim dosyada verilecek herhangi bir onama hükmü karşısında hukuken çaresiz olmadığımız da bilinmelidir. Ama bizim her halükarda en anlamlı ve değerli ‘hamle’miz halkın iradesinin yapacaklarıdır. Sandıkta ve her türlü demokratik imkanla halkımız bunun hesabını soracaktır. Ayrıca herkes emin olsun ki, bize bu yapılanlar ve yapılacak olanlar hakkında çok daha ağır ihlal kararları çıkacak.

Biz asla boyun eğmeyecek ve moralle, coşkuyla dik durmaya devam edeceğiz. Hukuk, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini er geç, mutlaka kazanacağız.”


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Selahattin Demirtaş HDP AİHM Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Napacaklardı ya eli kanlı terörist sana gün ışığı bile haramdır.
15 yıl FETOYLA pkk ile açılım yapan lar sucsuz şimdi ceza evinde ki masum eli kolu bağlı insanlara saldirmayin ülkeyi FETOYA verenler pkk ya verenlerle ortak suclanir
sizin çocuklarınız el bebek gül bebek büyürken masum (hakiki) kürt çocuklarının sırtından geçiniyorsunuz... sizi hiç bir güç yıldıramazdı hani... şimdi ne ağlıyorsun karı gibi???
Adaletsizlik adliyedeki hakim savcıları etkiliyorsa güzelim ülkede terazi bozulmuştur
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