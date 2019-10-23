HABER

Selami Şahin ve Linet’ten müzik şöleni

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Usta şarkıcı Selami Şahin ve Linet Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin ile güçlü sesi ve güzelliğiyle beğenilen sanatçı Linet, dün akşam Harbiye Açıkhava’da Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.Bayhan Production tarafından gerçekleştirilen gecede, alanı dolduran 5 bin kişiye muhteşem bir müzik şöleni yaşatan ikilinin performansları büyük alkış topladı.Yüzlerce bestesi ve güçlü yorumu ile Türk müziğinin büyük değerlerinden usta sanatçı Selami Şahin, konserin ikinci yarısında coşku ve alkışlarla sahneye çıktı.

Selami Şahin ve Linet’ten müzik şöleni

Usta şarkıcı Selami Şahin ve Linet Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.
Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin ile güçlü sesi ve güzelliğiyle beğenilen sanatçı Linet, dün akşam Harbiye Açıkhava’da Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.
Bayhan Production tarafından gerçekleştirilen gecede, alanı dolduran 5 bin kişiye muhteşem bir müzik şöleni yaşatan ikilinin performansları büyük alkış topladı.
Yüzlerce bestesi ve güçlü yorumu ile Türk müziğinin büyük değerlerinden usta sanatçı Selami Şahin, konserin ikinci yarısında coşku ve alkışlarla sahneye çıktı. Sezonun üçüncü Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle buluşan usta sanatçı Selami Şahin, geçmişten bugüne iz bırakan şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.
Düet şarkılar geceye damgasını vurdu
Konserin sonlarına doğru Selami Şahin ve Linet, izleyicilere sürpriz yaparak Arapça bir şarkının da yer aldığı üç şarkıda düet yaptı ve dinleyenler etkileyici dakikalar yaşadı.
“Ben Linetpatra’ysam, burada da bir kral var”
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, şu sözleri söyledi: Selami Şahin Linet ile ilgili; ‘’Sesi o kadar güzel ki, ona hayranım. Onunla aynı sahneyi paylaşmak büyük bir mutluluk.”
Linet ise Selami Şahin ile ilgili; “Ben de Linetpatra’ysam burada da bir kral var. Büyük Selami Şahin. Sesini enstrüman gibi kullanan gerçekten Türkiye’nin ender hocalarından. Gerçekten büyük bir gurur. Her yönüyle ve çalışmalarıyla Türkiye’de en önemli ve zirvede olan usta bir isim. “

Selami Şahin ve Linet’ten müzik şöleni

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
Cem Yılmaz’dan ’Karakomik Filmler’ eleştirilerine yanıtCem Yılmaz’dan ’Karakomik Filmler’ eleştirilerine yanıt
Sanatçı Gülay; “Ben sadece halk müziği söylemiyorum, batı müziği de söylüyorum. Rap’i de seviyorum”Sanatçı Gülay; “Ben sadece halk müziği söylemiyorum, batı müziği de söylüyorum. Rap’i de seviyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte aşkı bitiren o fotoğraflar

İşte aşkı bitiren o fotoğraflar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.