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Selanik'ten Samsun'a Ata toprağını taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 21:43 | Son Güncelleme

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 14 bisikletli, Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi bahçesinden aldıkları toprakla Türkiye'ye giriş yaptı

EDİRNE (AA) - Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyesi 14 bisikletçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi bahçesinden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek üzere İpsala Sınır Kapısı'nda geldi.

SARDOS temsilcisi Faruk Eker, sınır kapısı önünde yaptığı açıklamada, Selanik'ten aldıkları Ata toprağını 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştıracaklarını söyledi.

Milli Mücadele'nin yüzüncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlandıklarını, bu kapsamda 14 bisikletliyle Selanik'ten Samsun'a 1453 kilometrelik bir etabı tamamlayacaklarını ifade eden Eker, "Ata toprağını Ata'mızın doğduğu yerden vatanın doğduğu yere götürmenin sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Karşılama törenine İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ile dernek üyeleri katıldı.

Bisikletçiler tören sonrası Samsun'a hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ata toprağı atatürkü anma gençlik ve spor bayramı İpsala

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