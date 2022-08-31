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Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt: Bunun taşlarının döşendiğini görüyorum

31.08.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi. En ufak bir engellemenin tüm projeleri yok etmeye yeteceğini söyleyen Bayraktar "Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum." diye konuştu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HaberTürk TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede SİHA ve İHA'larla çok büyük yol katettiklerini ve büyük başarılar elde ettiklerini aktaran Bayraktar, "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi. Bayraktar, "Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski, dünyadaki liderliğini kaybetme riski olmakla birlikte en ufak gevşeklik, farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter." dedi.

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"TAŞLARIN DÖŞENDİĞİNİ ŞİMDİDEN GÖRÜYORUM"

Bayraktar, "Arka tarafta AKINCI var, içinde on binlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, on binlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bir takoz yerleştirirsiniz Akıncı işlevsiz hale gelir. Aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl Cezeri uçan araba yaptığımızda alaya alınmaya kalkılıyor. Sonra uçtuğu zaman dünya basınında gündem oluyor ve milletimiz sahip çıkıp gerektiği yerlere gerektiği cevabı veriyorsa bu projelerin hepsiyle alakalı da benzer taşların döşendiğini görüyoruz.

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"BÖYLE BİR ENDİŞEMİZ HER ZAMAN OLACAK"

Böyle bir endişemiz her zaman olacak. Bu bir mücadele. Zaten mücadeleyi değerli kılan da bu gibi engellerdir. Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimizin mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı. Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak bağımsız olmamız mümkün değil. Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor? Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA'ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarıla elde edilecek miydi?"

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Selçuk Bayraktar
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