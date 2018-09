SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYADA SES GETİRECEK HAVACILIK GÖSTERİLERİNE ŞAHİT OLACAĞIZ

"ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR UÇMA İMKANI BULACAK"

T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST'te dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız. Dünyada ilk defa yapılan sürpriz bir yarış var. Bütün dünyada yankı bulacaktır. 20 Eylül Perşembe günü onu göreceğiz" dedi. Bayraktar, "7'den 70'e en genç kardeşimizden en yaşlısına, ilgi alanlarına yönelik farklı farklı etkinlikler olacak. Uçurtma şöleni olacak. Uçurtma atölyesi olacak.Maket uçak yapma atölyesi, sivil, sportif uçaklarla çekilişleri kazanan vatandaşlarımız, ufak 'ultralight' denilen uçaklarla uçma imkanı bulacaklar" diye konuştu.

750'DEN FAZLA GİRİŞİMCİ GELECEK

Katılımcı profiline değinen Bayraktar, "TEKNOFEST, geleceğin teknoloji alanlarında yarışan uluslararası yarışmaları barındırıyor. Özellikle beyaz şapkalı hacker yarışmasına dünyadan rekor düzeyde ilgi oldu. Dünyanın en iyi hackerleri yarışıyor. 14 farklı yarışma kategorisinde ülkemizde rekor düzeyde başvuru oldu. Seçtiğimiz konu başlıkları 10 sene sonrasına bugünden gençlerimizi hazırlamak maksatlı. Bu gençler hayal edip, araştırıp, ürettikleri ürünleri girişim aşamasına gelme noktasında 'take off' girişim zirvesi var. Dünyanın her tarafından hem yatırımcılar hem de 750'den fazla girişimci gelip burada projelerini sunacaklar" ifadelerini kullandı.