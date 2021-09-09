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Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımız, muharebe sahasında devrim olacak

09.09.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ile ilgili, ''İnsansız savaş uçağımız, dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak kısa pistli uçak gemilere de inip, kalkabilecek. O şekilde tasarlanıyor. Bu da muharebe sahasında devrim olacak, diyebilirim. Bunun yanında dünyada yine kısa pistli uçak gemilerine inebilecek, 'TCG Anadolu'muza inip, kalkabilecek'' dedi.

Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımız, muharebe sahasında devrim olacak

Tuz Gölü'nde yapılan TEKNOFEST Roket Yarışması'nda incelemede bulunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından yapılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve insansız savaş uçağının muharebe sahasında devrim yapacağını düşündüklerini belirtti.

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"STRATEJİK GÖREVLERE İMZA ATACAK"

'Akıncı TİHA'nın geliştirme faaliyetinin sürekli devam edeceğini belirten Selçuk Bayraktar, '''Akıncı TİHA', Türkiye'nin geliştirdiği en büyük insansız hava aracı ve bugüne kadar en gelişmiş ana silah sistemi. Çok stratejik görevlere imza atacak, çok geniş yelpazede görev yapacak. Binlerce kilometre öteye adeta oturduğunuz yerden komuta edebileceğiniz robot uçak. Dünyada sadece 3 ülkenin geliştirebildiği robot uçak. Bu anlamda dünya basınında da İHA'larımız yoğun bir şekilde takip ediliyordu. 'Akıncı' da benzer şekilde ilgi gördü. 'Akıncı'nın geliştirme faaliyetleri sürekli devam edecek. Nasıl cep telefonlarımızdaki uygulamalara güncelleme geliyor; bunlar da bu yaşadığımız dijital çağın yeni dijital teknolojileri ve dolayısıyla benzer şekilde ilerliyorlar. Sürekli güncellemelere maruz kalıyorlar. Bu 'Bayraktar TB2' için de böyle. 'Akıncı' da yıllar geçtikçe sürekli olgunlaşacak ve sürekli geliştirilecek insansız hava aracıdır'' diye konuştu.

"DEVRİM YAPACAK"

Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ön tasarım aşamasında adım adım ilerlediklerini belirterek, şunları söyledi:

'''Akıncı'yı teslim etmemizle birlikte insansız savaş uçağımızı çok daha büyük özgüvenli geliştirebilecek noktadayız. 10 senedir bu hayalimizdi. Ona da şu an da yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ön tasarım aşamasına doğru adım adım ilerliyoruz. İnsansız savaş uçağımız, dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak kısa pistli uçak gemilere de inip, kalkabilecek. O şekilde tasarlanıyor. Bu da muharebe sahasında devrim olacak, diyebilirim. Bunun yanında dünyada yine kısa pistli uçak gemilerine inebilecek, 'TCG Anadolu'muza inip, kalkabilecek. 'Bayraktar TB3' dediğimiz SİHA'mızı geliştiriyoruz. Böyle bir SİHA dünyada ilk defa geliştirilmiş olacak. İkisi birlikte TB3 ve insan savaş uçağımız muharebe tarihinde büyük devrim yapacağını, nasıl ki dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri filolar halinde insansız hava araçlarını kullanıp, muharebe tarihinde büyük bir paradigma dönüşümüne imza attıysa bu insansız hava araçlarımızın da kısa pistli uçak gemimizle birlikte muharebe tarihinde devrim yapacağını değerlendiriyoruz.''

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(DHA)

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Selçuk Bayraktar
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