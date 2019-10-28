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Selçuk Bayraktar’tan "Akıncı" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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