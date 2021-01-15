HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı, 'Ateş etmesek belki de ölmüştüm' dedi

Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı, 'Ateş etmesek belki de ölmüştüm' dedi

15.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı, 'Ateş etmesek belki de ölmüştüm' dedi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Özdağ saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü hastanede KRT TV'ye konuşan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek saldırının faillerinin bulunmasını istedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Özdağ saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi gördüğü hastanede KRT TV'ye konuşan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek saldırının faillerinin bulunmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorular sorduğunu ve MHP'lilerin hakaretlerine maruz kaldığını söyleyen Özdağ şunları söyledi:

"Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu...

"Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek, ateş etmesek belki de ölmüştüm.

"Hayatı boyunca hiçbir zaman susmadığını ve korkmadığını söyleyen Özdağ, konuşmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Milletimi uyandırmak istiyorum, uyarmak istiyorum. Aziz milletim uyanın" dedi.

Davutoğlu: Saldırı s**iyasi terör**

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün il kongresi için gittiği Mardin'de saldırıya ilişin bir açıklama yaptı. Davutoğlu, saldırıyı "siyasi terör" olarak nitelendirdi.

Saldırı nedeniyle Mardin programını yarıda keserek Ankara'ya döneceğini duyuran Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir açıklama beklediğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik birimlerinin de konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, "Eğer bu tür saldırılara izin verilirse sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci "Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" derken, partinin sözcüsü Serkan Özcan da, "Selçuk Özdağ'ın başkentte gündüz vaktinde, hem sopalı hem silahlı saldırıya uğramış olmasından utanç duyuyoruz" dedi.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği ise saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "26. Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Selçuk Özdağ, ikametgahının önünde fiziki saldırıya uğramış olup, hastanede tedavi altına alınmıştır. Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/AnkaraValiligi/status/1350043040870772737

Ankara'da ikinci saldırı

Öte yandan, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na da Ankara'da saldırı düzenlendi.

Uğuroğlu, arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Emniyette ifade veren Uğuroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldiKeşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldi
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Tepki yağdı! 'Mide bulandırıyorsun'

Tepki yağdı! 'Mide bulandırıyorsun'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

Nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

ABD’de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi: A20C-US

ABD’de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi: A20C-US

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Hollanda hükümeti istifa etti!

Hollanda hükümeti istifa etti!

Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldi

Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldi

Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı

Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.