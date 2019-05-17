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Selçuk ve Çeşme açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA) - İZMİR'in Selçuk ile Çeşme ilçelerinde durdurulan 2 lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 80 kaçak göçmen yakalandı.

Selçuk ve Çeşme açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA) - İZMİR'in Selçuk ile Çeşme ilçelerinde durdurulan 2 lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 80 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı, geçen çarşamba günü saat 06.00 sıralarında, Selçuk'un Pamucak sahili önlerinde lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 20'si Suriye, 12'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 11'i Kongo ve 4'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 13'ü kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Dün saat 01.30 sıralarında ise, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, hareket halinde bir lastik bot belirledi. Durdurulan bottaki 18'i Somali, 8'i Suriye, 4'ü Irak, 2'si Eritre ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen 18'i erkek, 6'sı kadın ve 9'u çocuk olan kaçaklar kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Selçuk ve Çeşme açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandıSelçuk ve Çeşme açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandı

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