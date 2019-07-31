Selçuk'ta kurulmak istenen mermer ocağına tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in turistik ilçelerinden Selçuk'un Şirince ve Belevi mahalleleri arasında kurulması planlanan mermer ocağı, tepkilere neden oldu. Mahalle muhtarları ve çevreciler, İzmir Valiliği'ne, çekincelerini içeren dilekçeyle başvuruda bulundu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de tesisin kurulması halinde tarım ve turizmin olumsuz etkileneceğini belirterek, gerekli mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Tarihi dokusu ile dikkat çeken İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayanlar, firma tarafından kurulmak istenen mermer ocağı tesisine karşı mücadele kararı aldı. Şirince ve Belevi mahalleleri arasında kurulmak istenen 'Mermer Ocakları Arama ve İşletme Projesi' için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Proje alanları içinde mostralardan (mermerin olma ihtimali tahmin edilen ve yüzeyde gözlenebilen kısımlar) yarma ve sondaj çalışmaları yapılması planlanıyor. Belirlenen proje sahası içinde toplam 60 sondaj açılması hedefleniyor. Gerçekleştirilecek mermer arama faaliyetlerinden sonra işletme çalışmalarına başlanılması planlanırken, ÇED dosyasına göre, ocak sahasında kesilecek ağaçlarla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulacak. Firma tarafından hazırlanan proje dosyasına göre, Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte arazi tespit çalışması yapılarak, kesilecek ağaç sayısı belirlenecek, ağaç kesimi ise tamamen Orman Bölge Müdürlüğü nezaretinde yapılacak. Ocak alanı, ocak içi yollar ve nakliye güzergahının meteorolojik şartlara göre düzenli aralıklarla sulanacağı taahhüdünde bulunan firma, bu yöntemle çıkan tozların yakın çevreye, tarım arazileri ile yerleşim alanına olan olumsuz etkilerinin önüne geçmeyi planlıyor.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, mermer ocağına ilişkin yarın ilçede çalıştay yapacaklarını açıkladı. Bu tür tesislerin özellikle tarım alanlarına büyük zararlar verdiğini, gerekli mücadeleyi yapacaklarını dile getiren Sengel, "Bu tür plansız projelerin olumsuz etkileri bizi ürkütüyor. Turistik kentte yapılacak bu tür projelerin düzgün bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Üstelik tesisin kurulmak istendiği bölge, tarım alanlarına çok yakın. Biz, ilçemizin turizm ve tarım gibi sektörlerde adını Türkiye'ye duyurması için yol haritası belirlemeye çalışırken, Selçuk'un bu tür çalışmalarla enerjisinin heba edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Şirince Mahallesi'nin muhtarı İsmail Yıldırdı ise tesise onay verilmemesi için İzmir Valiliği'ne, çekincelerinin yer aldığı dilekçelerle başvuruda bulunduklarını anlattı. Tesisin zeytinlik alanlara, tarım bölgelerine, şeftali bahçelerine yakın yerde kurulmak istendiğini söyleyen Yıldırdı, "Mermer ocağının kurulmak istendiği alan, Şirince'ye 2 kilometre uzaklıkta. Buraya günde neredeyse 6 bin ziyaretçi geliyor. Bu tesisin toz ve toprağı mahalleyi olumsuz şekilde etkileyecek. Yine birçok öğrencinin eğitim gördüğü Matematik köyü de tesisten olumsuz şekilde etkilenecek. Biz bu tesisi istemiyoruz" dedi.