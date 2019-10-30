Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (3)

CHP İZMİR İL BAŞKANI SALDIRIYA UĞRAYAN BAŞKANI ZİYARET ETTİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında eski başkan Vefa Ülgür'ün saldırısına uğrayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i, makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yücel, "Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin hiçbir önemi yok. Bu düpedüz vandallıktır. Üstelikte bir kadına yönelik şiddeti kabullenmemiz, bu olaya sessiz kalmamız asla mümkün değildir. Saldırıyı gerçekleştirenler, adalet önünde hak ettikleri cezayı bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Parti içi disiplini de işleterek gereken her şeyi yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Yapılan saldırı aslında ilçe halkına ve buradaki huzur ortamına yapılmıştır. Bu türden cahilce, kindarca yapılan saldırıların Filiz Ceritoğlu Sengel'i korkutacağını, yolundan döndüreceğini sananlar varsa, büyük yanılgı içindeler. Çünkü Belediye Başkanımız ilçesine ve ilçe halkına verdiği hizmetlerden ve bildiği yoldan asla dönmeyecektir. Bizler de parti il örgütü olarak her zaman olduğu gibi belediye başkanımızın ve Efes Selçuk halkının yanında olacağız."

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