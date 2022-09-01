HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Selden yeni görüntüler geldi! 25 yıl önce yaptığı o hamle hayat kurtardı

Selden yeni görüntüler geldi! 25 yıl önce yaptığı o hamle hayat kurtardı

01.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sel felaketinin yürekleri ağza getiren yeni görüntüleri ortaya çıktı. Halitpaşa Mahallesi'nde bir pazarcı esnafının aracı sel sularına kapıldı. Aracın içinde esnaf ve eşi ile biri bebek 3 çocuk bulunan minibüs yol kenarındaki bir zeytin ağacına takıldı. Görüntülerde ağaç sayesinde aracın sel sularından kurtulduğu görüldü. Öte yandan ağacı o bölgeye 25 yıl önce diktiğini ifade eden Enver Aydın, "Ağacı elimden geldiğince onaracağım. Bu ağacı bırakmayacağım." dedi.

Selden yeni görüntüler geldi! 25 yıl önce yaptığı o hamle hayat kurtardı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, Halitpaşa Mahallesi'nde sele dönüştü. Semt pazarının kurulduğu Değirmendere Caddesinde çok sayıda esnafın aracı sel sularına kapıldı. Karpuz satan bir pazarcı esnafının, eşi ve biri bebek 3 çocuğunun da içinde bulunduğu minibüs, sel sularında sürüklendi. O anlar mahalleli tarafından görüntülendi. Görüntülerde sel sularına kapılan minibüsün sürüklendiği ve bir zeytin ağacına takılarak durduğu görüldü.

x

Zeytin ağacı sayesinde sel sularında sürüklenmekten kurtulan minibüsteki kadın ile 3 çocuğu binada oturanlar tarafından kurtarıldı. Yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen Mine Yıldırım, o anları şu sözlerle anlattı:

"Dün bir afet yaşandı burada. Çocukları arabanın içinden kurtardılar. Bir bebek, 2 küçük çocuk, annesi, apartmanımızın gençleri tarafından halat uzatılarak kurtarıldı. Bellerine kadar su içindeydiler. Eve aldık onları. Üstlerini yıkadık, eşyalarını değiştirdik. Şükürler olsun çocuklarda ve annede hiçbir şey yoktu. Bir de talihsizlik ki dün bizim mahallemizin pazarı vardı. Pazar olmasaydı o seyyar satıcılar burada olmayacaktı. Karpuz-kavun satan bir pazar esnafıydı. 3 çocuk, biri bebek, annesi vardı. Babaları vardı zaten babaları verdi çocukları. Bu ağacın sayesinde kurtuldular."

b2

"ELDEN ELE ALARAK KURTARDILAR"

Binada oturanlardan Ahmet Yağcı, "Bu ağacın sayesinde kurtuldular. İş makinesinin olduğu yerde de kavun satan bir pazarcı arkadaş vardı. Onu da suyun yükselmesi ile beraber camdan çıkardık. Araç buradaydı, burada pazar kuruluyor. Araç suyun kuvvetiyle beraber ağaca sıkıştı. Sıkışınca burada kaldı araç. Sürücü yardım istiyor, yeğenlerim oradan buraya atlıyor. Onları birer birer, elden ele alarak kurtardılar. O kavun satan arkadaşın da beline halat bağladık. Ben yeğenlerimle beraber onu camdan çektim. Bu görmüş olduğunuz alan komple duvarlara kadar su içindeydi." diye konuştu.

b1

25 YIL ÖNDE DİKTİĞİ AĞAÇ HAYAT KURTARDI

25 yıl önce diktiği zeytin ağacının bir ailenin hayatını kurtardığını söyleyen Enver Aydın, "Belediye yıkmak istedi bu ağacı, alttan kanalizasyon geçireceklerdi. Ben müsaade etmedim. Projeyi değiştirdiler. Kanalizasyonu başka yerden geçirdiler ve bu ağacı bana bıraktılar. Ben de etrafını çevirdim ve büyüttüm. Buradaki bir minibüsü sel götürdü. Pazarcılık yapıyormuş sürücü. Satış yaparken çocuklar da arabanın içindeymiş. Sel birden geldi. Ben balkonda oturuyordum. Hepsini aldı götürdü. Bu minibüsü de kaldırdı, bu ağacın altına sürükledi. Tekerin biri burada kaldı, biri orada. Ağacın altına sıkıştı kaldı. Hatta şimdi ağaç kırık. Şurası kırık, orasını ben elimden geldiğince onaracağım. Bakacağım, bu ağacı bırakmayacağım." ifadelerini kullandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındaki çocuk bir telefonla evdeki tüm altınları bozdurdu ve...13 yaşındaki çocuk bir telefonla evdeki tüm altınları bozdurdu ve...
AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyorAFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor
Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçtiGörüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
sel Mudanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Erdoğan'dan öğretmen atama töreninde sert çıkış: 'Bırakın artık boykotu, nedir bunlar!'

Erdoğan'dan öğretmen atama töreninde sert çıkış: 'Bırakın artık boykotu, nedir bunlar!'

İnternetteki reklamı görünce aldı, kargo gelince şok oldu

İnternetteki reklamı görünce aldı, kargo gelince şok oldu

ASELSAN üretti! İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor

ASELSAN üretti! İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor

Türkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber

Türkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.