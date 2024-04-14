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  4. Selektörle radar uyarısına ceza yağdı! O sürücüler polislerin dikkatinden kaçmadı

Selektörle radar uyarısına ceza yağdı! O sürücüler polislerin dikkatinden kaçmadı

14.04.2024 15:43
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Ramazan Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu artınca denetimler de sıklaştı. Düzce'de karşı şeritten gelen araçlara selektör ile radar uyarısı yapan sürücüler polislerin dikkatinden kaçmadı. 66 sürücüye ceza yağdı.

Selektörle radar uyarısına ceza yağdı! O sürücüler polislerin dikkatinden kaçmadı

Trafik polisinin radar uygulama yaptığını karşı şeritten gelen araçlara bildirmek isteyen sürücüler selektör yaptı. Bu şekilde haber vermeye çalışan sürücülere polis toplamda 45 bin 540 TL ceza kesti.

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BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK ARTTI

Düzce’de Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğunda hız sınırlarına uyulması için polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yaptı.

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KARŞI ŞERİTTEKİLERE SELEKTÖR YAPTILAR

Denetim esnasında radar aracını görüp karşı istikametteki araçlara selektör yolu ile uyarılarda bulunan sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı.

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CEZA YAĞDI

Selektör yolu ile uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690’ar liradan toplam 45 bin 540 TL cezai işlem uygulandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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selektör
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