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  4. Selfie çekmek isterken denize düştüler! Hatıra fotoğrafı için fazla yaklaşınca...

Selfie çekmek isterken denize düştüler! Hatıra fotoğrafı için fazla yaklaşınca...

18.02.2024 16:37 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali’ne gelen bir grup kadın, hatıra fotoğrafı çekilmek için denize fazla yaklaşınca, grupta bulunan 2 kadın denize düştü. Polis ekipleri tarafından kurtarılan kadınlar ambulansla hastaneye götürüldü.

Selfie çekmek isterken denize düştüler! Hatıra fotoğrafı için fazla yaklaşınca...

Olay, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’dan Datça’da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali’ne gelen bir grup kadın, festival alanında bulunan kordona gelerek, hatıra fotoğrafı çekmek istedi. Kadınlar, özçekim yapmak için deniz kenarına fazla yaklaşınca grupta bulunan 2 kadın, dengesini kaybederek denize düştü.

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2 kadının denize düştüğünü gören bölgede görevli polis ekipleri, kadınları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavileri yapılan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize düşen kadınların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. (İHA)
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça selfie
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