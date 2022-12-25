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Selfie çekmek isteyen Rus turistin feci sonu! Köprülü Kanyon'da canından oldu...

25.12.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Antalya’da Köprülü Kanyon'da meydana geldi. Selfie çekmek isteyen Rus turist Stanislav Ivanchenko, dengesini kaybetti ve 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan Rus turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selfie çekmek isteyen Rus turistin feci sonu! Köprülü Kanyon'da canından oldu...

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde Köprülü Kanyon Oluk Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde ikamet eden Rusya vatandaşları Stanislav İvanchenko (35), Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34) fotoğraf çekinmek için Köprülü Kanyon'a gitti. Selfie çekinmek isteyen Stanislav Ivanchenko, dengesini kaybederek 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü.

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YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan şahsın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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antalya köprülü kanyon rus turist

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