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Selfie kraliçesi Kim Kardashian'ın kendine güveni tam

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Güzelliğin ve kendini ifade etmenin kutlandığı; ünlülerin, yaratıcıların, markaların ve hayranların bir araya geldiği 2018 Beautycon Festivali’ne katılan Kim Kardashian cesur kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

Selfie kraliçesi Kim Kardashian'ın kendine güveni tam

Tv yıldızı Kim Kardashian, Los Angeles’taki 2018 Beautycon Festivali’ne kızı North West ile birlikte katıldı.

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37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, cesur dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

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Kardashian Dolce & Gabbana’nın vintage model kıyafetiyle festivale katıldı.

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Omuzları açıkta bırakan, göğüsten bağlamalı kıyafetin alt kısmı 90’lı yılların tayt modasından esinti taşıyordu.

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Konuk konuşmacı olarak sahneye çıkıp seyircilerle sohbet gerçekleştiren Kardashian, sahnede selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian 2018 Beautycon Festivali

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