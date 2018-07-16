Selfie kraliçesi Kim Kardashian'ın kendine güveni tam

Tv yıldızı Kim Kardashian, Los Angeles’taki 2018 Beautycon Festivali’ne kızı North West ile birlikte katıldı.
37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, cesur dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.
Kardashian Dolce & Gabbana’nın vintage model kıyafetiyle festivale katıldı.
Omuzları açıkta bırakan, göğüsten bağlamalı kıyafetin alt kısmı 90’lı yılların tayt modasından esinti taşıyordu.
Konuk konuşmacı olarak sahneye çıkıp seyircilerle sohbet gerçekleştiren Kardashian, sahnede selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum