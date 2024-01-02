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  4. Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra'ya yorumu dikkat çekti

Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra'ya yorumu dikkat çekti

02.01.2024 11:41 | Son Güncelleme:
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Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ayrıldı ama isimleri magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce eski eşini aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra geçtiğimiz günlerde kaza geçirince gündem olmuştu. Çıra ve eski karısı Ciğerci arasındaki yorumlaşma da dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde milyonluk aracıyla kaza geçirerek ölümden dönen Gökhan Çıra sosyal medyada da gündemde.

Ciğerci ile ilk evliliğinde eşini aldattığını itiraf eden Çıra, Selin Ciğerci'ye "seni aldattım, boşa beni" dediğini itiraf etmişti. Ciğerci ve Çıra evlat edindikleri için çocukları için bir araya geliyor.

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Çıra son olarak Selin Ciğerci'nin kızıyla pozuna "Noel annem benim kalbim, kızım ömrüm. Bahtın güzel olsun canım kızım" yorumunda bulundu.

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Ciğerci ise eski kocasına "Keşke benim de yeni yılımı kutlasaydın babası çok ayıp her neyse yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek serzenişte bulundu.

Ciğerci ise eski karısına "Ben ikinizin de kutlamıştım" yanıtını verdi.

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Selin Ciğerci sosyal medya magazin
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