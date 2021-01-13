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Selülit tedavisinde uygulanan mezoterapi nedir? Nasıl uygulanır?

Betül Songur Betül Songur 13.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Mezoterapi mezoderm denilen cilt ve cilt altı dokusuna enjeksiyon tedavisi anlamına gelir. Genel sistemik dolaşıma yani vücut dolaşımına katılmayacak şekilde cilt altı dokuya çok düşük doz ilaçların ince iğnelerle uygulandığı bir tedavi yöntemidir.

Mezoterapi aslında çok eski bir tedavi yöntemidir. 1952 yılında Dr. Michel Pistor tarafından geliştirilen bu yöntem tamamen tesadüfi olarak bir penisilin testi sırasında bulundu. Mezoterapi en çok selülit tedavisi gibi estetik kullanımlarıyla adını duyurdu. Ancak günümüzde birçok alanda kullanılıyor.

MEZOTERAPİ İLE ZAYIFLAMA YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Mezoterapiyle zayıflama yöntemi oldukça klasik tedavilerden birisi haline gelmiştir. Çünkü oldukça etkili ve güçlü bir yöntemdir. Mezoterapinin etkisi özellikle incelmesini istediğimiz bölgelere uygulama şeklinde olur. Örneğin karın yağlarında, basen çıkıntılarında veya diz içleri yağlanmalarında çok etkilidir. Bu bölgelere çok düşük dozdaki ilaçların çok ince iğnelerle enjeksiyonu halinde uygulanır. Bu ilaçların ana özelliği yağ yakıcı ilaçların ve dolaşım düzenleyici ilaçların bir kombinasyonu olmasıdır. Bu kombinasyon sonucunda incelmesini istediğimiz bölgelerde yağ hücrelerinin daha iyi oksijenlenmesini ve yağlarını daha iyi yakmasını sağlar.

MEZOTERAPİ İLE SELÜLİT TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Mezoterapi selülit tedavisinin en klasik tedavi yöntemidir. En iddialı olduğu alan da budur. Dünyada da mezoterapinin en çok bilinme sebebi selülit tedavisindeki başarısıdır. Her ne kadar mezoterapi ağrı tedavilerinde ve zayıflamada çok etkili olsa da en çok selülit tedavisiyle bilinir. Bunun sebebi de selülitin altındaki sebepleri tedavi etmenin mümkün olmamasıdır. Çünkü selülit aslında bir dişi hastalığıdır. Normal dişilik hormonlarının yol açtığı bir bozukluktur ama yol açtığı bozuklukları mezoterapiyle düzeltmek mümkündür. Kısaca anlatmak gerekirse mezoterapi selülitin oluşumuna sebep olan dolaşım bozukluklarını düzeltmekte, bu dolaşım bozukluklarını düzelttiği zaman da yağ hücreleri oksijeni daha iyi alıp selülit oluşumunun önüne geçebilmektedir. Aynı zamanda mezoterapiyle selülitli bölgedeki büyümüş şişmiş yağ hücrelerinin küçülmesi, yani yağ içeriklerinin yanması da söz konusu. Selülitlerde üç ayrı tip dolaşım bozukluğu söz konusudur. Bu üç ayrı tip dolaşım bozukluğuna ayrı ayrı etkili ilaçların kombinasyonu artı yağ hücrelerinin yağ içeriklerini yakıcı ilaçların kombinasyonu söz konusu. Bu kombinasyonun uygun bölgelere veya incelmesini istediğimiz veya selülitli olduğunu gördüğümüz bölgelere çok ince iğnelerle ve de son yıllarda artık ağrısız olmasını istediğimizden dolayı mezoterapinin kompresörlü tabancalarla uygulanması yöntemidir.


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