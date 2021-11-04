Selülit ve çatlaklardan kurtulmak mümkün! Bu yöntemleri uygularsanız...

Selülit ve çatlaklar inatçı sorunlar olsa da onları yenebilirsiniz. Üstelik bunun için çok para harcamak ya da zahmetli işler yapmak zorunda değilsiniz. Birkaç ufak alışkanlık ve bakım uygulamasıyla eski cildinizi kolayca elde edebilirsiniz. Alışkanlık haline getirmeniz gereken şeyleri sizin için inceledik. İşte detaylar...

SU

Cildin her şeyden önce ve en çok ihtiyaç duyduğu şey su. Her gün ihtiyacınız kadar su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Susuz kalan vücut nemsiz kalır ve nemsiz kalan cilt kuru bir toprak gibi çatlar. Topraklarınızı çatlaklardan korumak için bol bol sulamalısınız!

SPOR VE EGZERSİZ

Sağlıklı bir cilt için gereken diğer önemli alışkanlık ise spor! Düzenli spor ve özel egzersizlerle selülitlere veda edebilirsiniz!

EV YAPIMI ÖZEL TARİFLER VE KÜRLER

Size savaşı kazandıracak başka bir uygulama ise maharetli ellerinizden geçiyor! Doğru tariflerle hazırladığınız doğal karışımları kullanmak selülit ve çatlaklarınızı korkutup kaçırır. Bu doğal ve kolay tariflerden birini aşağıda bulabilirsiniz.

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Üç malzemeyi iyice karıştırıp homojen bir karışım elde edin. Küçük bir kutuda saklayıp her banyoda 15-20 dakika masaj yaparak uygulayıp durulayın. Düzenli kullanımda olağanüstü sonuçlar göreceksiniz!

KURU FIRÇALAMA VE KREM

Selülitler ve çatlaklar için özel üretilmiş at kılı fırçalar ve özel kremlerden faydalanarak onlara karşı verdiğiniz savaşın saflarını güçlendirebilirsiniz. Kuru cildi düzenli olarak fırçalayıp sonra da kremi sürmelisiniz.

KESELEME VE PEELİNG

Ölmüş derileri ciltten uzaklaştırmak en önemli noktalardan birisi. Duş sırasında iyice keseleyerek yumuşattığınız cilde özel peeling uygulayarak ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz. Böylece yeni ve genç hücrelere yer açılacağından selülitler ve çatlaklardan kurtulmuş olacaksınız.

BİTKİSEL YAĞLAR

Cildin nemini ve tazeliğini koruyarak selülit ve çatlakları gidermekte en önemli yardımcılardan birisi de doğal yağlar. Kakao yağı, zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı bu etkili ve doğal yağlardan bazıları. Yağların gücüne inanın ve savaşınıza başlayın!

