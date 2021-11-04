KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Selülit ve çatlaklardan kurtulmak mümkün! Bu yöntemleri uygularsanız...

Selülit ve çatlaklardan kurtulmak mümkün! Bu yöntemleri uygularsanız...

04.11.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her fırsatta bedeni saran selülit ve çatlaklar en ısrarcı baş belaları listesinde. Onlardan kurtulmak biraz zor olsa da imkansız değil. Düzenli olarak bazı formüller uygulayıp, bazı alışkanlıklar kazandığınızda bebeksi cildinize yeniden kavuşulabilirsiniz. Peki pürüzsüz cildinize nasıl kavuşacağınızı biliyor musunuz? İşte detaylar...

Selülit ve çatlaklardan kurtulmak mümkün! Bu yöntemleri uygularsanız...

Selülit ve çatlaklar inatçı sorunlar olsa da onları yenebilirsiniz. Üstelik bunun için çok para harcamak ya da zahmetli işler yapmak zorunda değilsiniz. Birkaç ufak alışkanlık ve bakım uygulamasıyla eski cildinizi kolayca elde edebilirsiniz. Alışkanlık haline getirmeniz gereken şeyleri sizin için inceledik. İşte detaylar...

SU

Cildin her şeyden önce ve en çok ihtiyaç duyduğu şey su. Her gün ihtiyacınız kadar su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Susuz kalan vücut nemsiz kalır ve nemsiz kalan cilt kuru bir toprak gibi çatlar. Topraklarınızı çatlaklardan korumak için bol bol sulamalısınız!

SPOR VE EGZERSİZ

Sağlıklı bir cilt için gereken diğer önemli alışkanlık ise spor! Düzenli spor ve özel egzersizlerle selülitlere veda edebilirsiniz!

EV YAPIMI ÖZEL TARİFLER VE KÜRLER

Size savaşı kazandıracak başka bir uygulama ise maharetli ellerinizden geçiyor! Doğru tariflerle hazırladığınız doğal karışımları kullanmak selülit ve çatlaklarınızı korkutup kaçırır. Bu doğal ve kolay tariflerden birini aşağıda bulabilirsiniz.

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı karbonat

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Üç malzemeyi iyice karıştırıp homojen bir karışım elde edin. Küçük bir kutuda saklayıp her banyoda 15-20 dakika masaj yaparak uygulayıp durulayın. Düzenli kullanımda olağanüstü sonuçlar göreceksiniz!

KURU FIRÇALAMA VE KREM

Selülitler ve çatlaklar için özel üretilmiş at kılı fırçalar ve özel kremlerden faydalanarak onlara karşı verdiğiniz savaşın saflarını güçlendirebilirsiniz. Kuru cildi düzenli olarak fırçalayıp sonra da kremi sürmelisiniz.

KESELEME VE PEELİNG

Ölmüş derileri ciltten uzaklaştırmak en önemli noktalardan birisi. Duş sırasında iyice keseleyerek yumuşattığınız cilde özel peeling uygulayarak ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz. Böylece yeni ve genç hücrelere yer açılacağından selülitler ve çatlaklardan kurtulmuş olacaksınız.

BİTKİSEL YAĞLAR

Cildin nemini ve tazeliğini koruyarak selülit ve çatlakları gidermekte en önemli yardımcılardan birisi de doğal yağlar. Kakao yağı, zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı bu etkili ve doğal yağlardan bazıları. Yağların gücüne inanın ve savaşınıza başlayın!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
PARTNERVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisiVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi
Sandığınızdan daha kolay! Bakım yaparken...Sandığınızdan daha kolay! Bakım yaparken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıldız oyuncunun aşk itirafı olay oldu!

Yıldız oyuncunun aşk itirafı olay oldu!

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Ünlü oyuncu Sadakatsiz'e katıldı! Asya ve Aras'ı şoke eden isim

Ünlü oyuncu Sadakatsiz'e katıldı! Asya ve Aras'ı şoke eden isim

Dikkat! Bugün istemediğiniz şeyler duyabilirsiniz

Dikkat! Bugün istemediğiniz şeyler duyabilirsiniz

Kışa hazırlık için 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlık için 250 TL altında kaban önerileri

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

İlginizi Çekebilir

Yasak Elma'dan Yıldız'ın intikam kombini

Yasak Elma'dan Yıldız'ın intikam kombini

Kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

Kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

90'ların şık ve çekici kolej stiline dönüş

90'ların şık ve çekici kolej stiline dönüş

Adeta gizli hazine! Jel halinde kullanırsanız...

Adeta gizli hazine! Jel halinde kullanırsanız...

Mükemmel bukleler için özel formül

Mükemmel bukleler için özel formül

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.