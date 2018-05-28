KADIN

Selülitlerden kurtulma yolları

elif.duzen elif.duzen
BAKIM HABERLERİ  | 28.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Birçok kadının muzdarip olduğu selülit, yaz aylarının da gelmesiyle birlikte can sıkmaya başladı. Selülitlerinden kurtulmak isteyen kadınlar birden çok yöntemi araştırmaya koyuluyor. Peki kadınların bu kadar canını sıkan selülit nedir? Ve nasıl geçer?

Selülitlerden kurtulma yolları

Selülit nedir?

Cilt altında düzensiz ve aşırı yağ birikimi kan ve lenfatik dolaşımını bozar. Bunun sonucunda
cilt üzerinde portakal kabuğunun görünümüne benzetilen görünümler oluşur. Vücudun
çeşitli bölgelerinde kendisini gösterebilmektedir. Peki bu selülitlerden neden oluşur;

  • Alınan fazla kilolardan
  • Genetik sebeplerden
  • ilerleyen yaş kaynaklanmalarından
  • Şok diyetleri uygulamasından
  • Kıyafet tercihlerinde çok dar kıyafetler seçme sonucunda da selülit oluşumu
    gözlemlenir.

Peki bu selülit oluşumları nasıl giderilir, neler yapılmalıdır?

  • Bol bol su için

Gün içerisinde bol bol su içmeniz kan dolaşımını arttırarak selülit oluşumunu engeleyecektir.
Selülitlerinizden kurtulurken vücudunuza bol sıvı takviyesi sağlayın.

  • Şeker ve tuzdan uzak durun

Şeker ve tuz ağır işlenmiş maddelerde bulunmaktadır. Çok fazla tüketildiğinde vücuda zehir
etkisi yaratır. Diyabetede neden olan şeker ve tuzdan uzak durun, kullanımlarınızı azaltın.
Bunları azalttığınız takdirde selülit oluşumlarında azalmalar gözlemleyeceksiniz.

2

  • Karbonhidrat bakımından az zengin olan besinleri tercih edin

Vücutta selülit oluşumunu destekleyen şeylerin başında sürekli yüksek karbonhidratlı
besinlerin tüketimi gelmektedir. Selülitlerinizden kurtulmak istiyorsanız karbonhidratı
yüksek olan besinlerden aşırıya kaçmadan tüketmeniz gerekir. Karbonhidratı hayatınızdan
tamamen çıkarmanız vücudunuza zarar sağlar bu yüzden vücudunuza yeteri kadar
karbonhidrat alımını gerçekleştirin.

  • Şok diyetlerinden uzak durun

Sık sık kilo alıp vermek vücudunuzun dengesini bozarak cildinizin elastikiyetini kaybetmesini
sağlar. Bunun sonucunda selülit oluşumları hızlanır. Bu yüzden şok diyet programlarından
uzak durun. Eğer diyet yapacaksanız az az ve sık sık yemeye özen gösterin. Doktor kontrolünde gerçekleştireceğiniz diyetler de selülit oluşumunu engelleme açısından size yardımcı olacaktır.

  • Hareket edin

Uzun süre hareketsiz kalmanız vücudunuzda yağ birikmesine yardımcı olur. Gün içinde tüm
işlerinizi ufak ufak hareketler eşliğinde yapın. Vaktiniz varsa yürüyüşlerinizi aksatmayın.

1

  • Selülitli bölgelere masaj yapın

Selülitli bölgelerinizi duşta vücut fırçası ile fırçalayabilir, o bölgelere ufak ufak masajlar
yapabilirsiniz. Bu yaptıklarınız selülitli bölgede kan dolaşımını hızlandırır ve selülitlerin
azalmasına yardımcı olur.

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