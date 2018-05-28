Selülitlerden kurtulma yolları

Selülit nedir?

Cilt altında düzensiz ve aşırı yağ birikimi kan ve lenfatik dolaşımını bozar. Bunun sonucunda

cilt üzerinde portakal kabuğunun görünümüne benzetilen görünümler oluşur. Vücudun

çeşitli bölgelerinde kendisini gösterebilmektedir. Peki bu selülitlerden neden oluşur;

Alınan fazla kilolardan

Genetik sebeplerden

ilerleyen yaş kaynaklanmalarından

Şok diyetleri uygulamasından

Kıyafet tercihlerinde çok dar kıyafetler seçme sonucunda da selülit oluşumu

gözlemlenir.

Peki bu selülit oluşumları nasıl giderilir, neler yapılmalıdır?

Bol bol su için

Gün içerisinde bol bol su içmeniz kan dolaşımını arttırarak selülit oluşumunu engeleyecektir.

Selülitlerinizden kurtulurken vücudunuza bol sıvı takviyesi sağlayın.

Şeker ve tuzdan uzak durun

Şeker ve tuz ağır işlenmiş maddelerde bulunmaktadır. Çok fazla tüketildiğinde vücuda zehir

etkisi yaratır. Diyabetede neden olan şeker ve tuzdan uzak durun, kullanımlarınızı azaltın.

Bunları azalttığınız takdirde selülit oluşumlarında azalmalar gözlemleyeceksiniz.

Karbonhidrat bakımından az zengin olan besinleri tercih edin

Vücutta selülit oluşumunu destekleyen şeylerin başında sürekli yüksek karbonhidratlı

besinlerin tüketimi gelmektedir. Selülitlerinizden kurtulmak istiyorsanız karbonhidratı

yüksek olan besinlerden aşırıya kaçmadan tüketmeniz gerekir. Karbonhidratı hayatınızdan

tamamen çıkarmanız vücudunuza zarar sağlar bu yüzden vücudunuza yeteri kadar

karbonhidrat alımını gerçekleştirin.