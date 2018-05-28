Selülitlerden kurtulma yolları

Selülit nedir?
Cilt altında düzensiz ve aşırı yağ birikimi kan ve lenfatik dolaşımını bozar. Bunun sonucunda
cilt üzerinde portakal kabuğunun görünümüne benzetilen görünümler oluşur. Vücudun
çeşitli bölgelerinde kendisini gösterebilmektedir. Peki bu selülitlerden neden oluşur;
Peki bu selülit oluşumları nasıl giderilir, neler yapılmalıdır?
Gün içerisinde bol bol su içmeniz kan dolaşımını arttırarak selülit oluşumunu engeleyecektir.
Selülitlerinizden kurtulurken vücudunuza bol sıvı takviyesi sağlayın.
Şeker ve tuz ağır işlenmiş maddelerde bulunmaktadır. Çok fazla tüketildiğinde vücuda zehir
etkisi yaratır. Diyabetede neden olan şeker ve tuzdan uzak durun, kullanımlarınızı azaltın.
Bunları azalttığınız takdirde selülit oluşumlarında azalmalar gözlemleyeceksiniz.
Vücutta selülit oluşumunu destekleyen şeylerin başında sürekli yüksek karbonhidratlı
besinlerin tüketimi gelmektedir. Selülitlerinizden kurtulmak istiyorsanız karbonhidratı
yüksek olan besinlerden aşırıya kaçmadan tüketmeniz gerekir. Karbonhidratı hayatınızdan
tamamen çıkarmanız vücudunuza zarar sağlar bu yüzden vücudunuza yeteri kadar
karbonhidrat alımını gerçekleştirin.
Sık sık kilo alıp vermek vücudunuzun dengesini bozarak cildinizin elastikiyetini kaybetmesini
sağlar. Bunun sonucunda selülit oluşumları hızlanır. Bu yüzden şok diyet programlarından
uzak durun. Eğer diyet yapacaksanız az az ve sık sık yemeye özen gösterin. Doktor kontrolünde gerçekleştireceğiniz diyetler de selülit oluşumunu engelleme açısından size yardımcı olacaktır.
Uzun süre hareketsiz kalmanız vücudunuzda yağ birikmesine yardımcı olur. Gün içinde tüm
işlerinizi ufak ufak hareketler eşliğinde yapın. Vaktiniz varsa yürüyüşlerinizi aksatmayın.
Selülitli bölgelerinizi duşta vücut fırçası ile fırçalayabilir, o bölgelere ufak ufak masajlar
yapabilirsiniz. Bu yaptıklarınız selülitli bölgede kan dolaşımını hızlandırır ve selülitlerin
azalmasına yardımcı olur.
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