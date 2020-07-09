Selülitlerden ve migrenden duş alarak kurtulabilirsiniz! Çaresi açıklandı...

Özellikle içinde bulunduğumuz bu sıcak yaz günlerinde her gün duş alıyor, gün içinde birkaç defa yüzümüzü yıkıyoruz. Bu sırada kullandığımız suyun sıcaklığı ise kişiden kişiye değişiyor. Kimilerimiz sıcak su ile yıkanmayı, kimilerimiz soğuğa yakın ılık su kullanmayı tercih ediyoruz. Peki hangi seçenek sağlığımız için daha faydalı? Cildimize ışıltı katmak, vücudumuzun daha enerjik olmasını sağlamak için suyu nasıl kullanmalıyız? İşte vücudunuzu daha dinç tutmakta, cildinizi ışıl ışıl göstermekte su sıcaklığının önemi...

SOĞUK SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

Soğuk su ile duş almanız vücudunuzun daha dinç olmasını sağlar, size enerji verir. Özellikle güne soğuk duş ile başlarsanız daha kolay uyanırsınız. Soğuk su size endorfin salgılatır

Soğuk su, kan dolaşımınızın hızlanmasına ve metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Günün sonunda ayaklara soğuk su tutmak ayaklarınızın dinlenmesini, vücudunuzun rahatlamasını sağlar.

Yüzünüzü soğuk su ile yıkamanız kan dolaşımınızı hızlandıracağından daha parlak ve ışıltılı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Bunun yanında, aknelerden kurtulmak için de yüzünüzü yıkadığınız suyun soğuk olması çok yararlıdır. Cildinizdeki ölü deriyi atmanızı ve gözeneklerinizin sıkılaşmasını sağlar. Gün içinde sık sık yüzünüzü yıkamak cildinizin sebum dengesinin sağlanmasını destekler. Gece yatmadan önce yüzünüzü soğuk su ile yıkamak pırıl pırıl görünen bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Ancak unutmayın ki, soğuk duş almanız sizi ferahlatsa da kalp krizi riskinizi artırabilir. Bu sebeple çok soğuk olmayan ılık bir duş sağlığınız için daha faydalı olur.

SICAK SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

Sıcak suyla yıkanmak vücudunuzun daha fazla temizlenmesine, deri üzerindeki bakterilerin ölmesine yardımcı olur. Size kendinizi daha temiz hissettirir.

Sıcak suyla alacağınız bir duş kaslarınızın esnemesini sağlar, sizi rahatlatır. Yatmadan önce alacağınız sıcak duş, daha kolay uykuya dalmanızı ve rahat bir uyku geçirmenizi sağlar. Sıcağın etkisiyle solunum rahatlar ve burun tıkanıklığından kurtulursunuz, bu sayede daha kolay nefes alırsınız.

ŞOK DUŞ İLE ENERJİNİZİ ARTIRIN!

Duş alırken sıcak ve soğuk su geçişleri yaparak vücudunuza şok etkisi yaratın! Bu sayede kan dolaşımınız hızlanacak, vücut enerjiniz artacak. Selülitlerinizden kurtulmak için de önemli bir yöntem olan şok duşu banyolarınızın rutini haline getirin. Şok duşun vücudunuza verdiği enerjinin ve güzelliğin tadını çıkarın. Bunun yanı sıra, yoğun migren atakları geçiriyorsanız şok duş baş ağrılarınızın azalmasında ve rahatlamanızda çok faydalı olacak.

