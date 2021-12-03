Selülitlerden kurtulmak için binlerce lira harcamanıza gerek yok! Bu yöntemler hepsiyle vedalaşmanızı sağlıyor

Portakalı sevmemiz, vücudumuzda bir portakal kabuğu görünümüyle yaşamak istediğimiz anlamına gelmez. Genellikle arka bacak, kalça ve göbek bölgesi üzerinde oluşan selülitlerin asla kaybolmayacağını düşünüyorsanız güzel bir haberimiz var: Sizin için derlediğimiz bakım kürleri ve egzersiz hareketlerini uygulayarak selülitlerinizin azalmasını sağlayabilirsiniz. İşte, yapmanız gerekenler...
Lahana Kürü: 3-4 adet lahana yaprağını kaynayan yarım litre suya atıp kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin. Karışımı sabah ve akşam birer bardak tüketin. Bu kürü, 3 gün uygulayıp 3 gün ara verecek şekilde toplam 21 gün uygulayın. Ardından 3 hafta ara verin. Selülitlerin gözle görülür bir şekilde kaybolduğunu siz de fark edeceksiniz.
Squat: Düzenli yapacağınız squat ile kalça, üst ve arka bacak kaslarınız güçlenir. Dolayısıyla squat egzersizi, selülitle mücadelenizde en iyi silahınız olabilir!
İp atlama: Düzenli yapılan ip atlama hareketi, hem yağ yakımını artırıp kilo vermenize hem selülitlerin azalmasına katkıda bulunur.
Köprü kurma: Sırt üstü uzandıktan sonra belinizi yukarı kaldırarak kollarınızın ve bacaklarınızın üzerinde dengede durmaya çalışın. Uygulaması göründüğü kadar kolay olmayan bu hareketi, vücudunuzu yeterince esnettikten sonra yapmaya gayret edin.
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