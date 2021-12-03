Selülitlerden kurtulmak için binlerce lira harcamanıza gerek yok! Bu yöntemler hepsiyle vedalaşmanızı sağlıyor

Portakalı sevmemiz, vücudumuzda bir portakal kabuğu görünümüyle yaşamak istediğimiz anlamına gelmez. Genellikle arka bacak, kalça ve göbek bölgesi üzerinde oluşan selülitlerin asla kaybolmayacağını düşünüyorsanız güzel bir haberimiz var: Sizin için derlediğimiz bakım kürleri ve egzersiz hareketlerini uygulayarak selülitlerinizin azalmasını sağlayabilirsiniz. İşte, yapmanız gerekenler...

SELÜLİT İÇİN BAKIM KÜRÜ TAVSİYELERİ

Kahve Kürü: 1 adet rendelenmiş patates suyunu, 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ve havanda dövdüğünüz 4 yemek kaşığı kahve çekirdeğini krem şeklini alana kadar karıştırın. Karışımı, selülitli bölgeye 14 gün boyunca düzenli olarak masaj yaparak uygulayın. Bu kürle hayalinizdeki görünüme kavuşabilirsiniz.

Lahana Kürü: 3-4 adet lahana yaprağını kaynayan yarım litre suya atıp kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin. Karışımı sabah ve akşam birer bardak tüketin. Bu kürü, 3 gün uygulayıp 3 gün ara verecek şekilde toplam 21 gün uygulayın. Ardından 3 hafta ara verin. Selülitlerin gözle görülür bir şekilde kaybolduğunu siz de fark edeceksiniz.

Maydanoz Kürü: 2 adet salatalığı, 2 tatlı kaşığı limon suyunu ve sapından ayırdığınız yaklaşık 20 dal maydanozu blenderdan geçirip kahvaltıdan yarım saat önce tüketin. Daha sonra üzerine ılık su içmeyi de ihmal etmeyin. Bu kürü 15 gün uyguladıktan sonra 1 hafta ara verin. Ardından 15 gün daha uygulayabilirsiniz. Bu tarife yaklaşık 3-4 ay devam ederek vücudunuzdaki selülit görünümünü azaltabilirsiniz.

SELÜLİT İÇİN EGZERSİZ ÖNERİLERİ

Squat: Düzenli yapacağınız squat ile kalça, üst ve arka bacak kaslarınız güçlenir. Dolayısıyla squat egzersizi, selülitle mücadelenizde en iyi silahınız olabilir!

İp atlama: Düzenli yapılan ip atlama hareketi, hem yağ yakımını artırıp kilo vermenize hem selülitlerin azalmasına katkıda bulunur.

Köprü kurma: Sırt üstü uzandıktan sonra belinizi yukarı kaldırarak kollarınızın ve bacaklarınızın üzerinde dengede durmaya çalışın. Uygulaması göründüğü kadar kolay olmayan bu hareketi, vücudunuzu yeterince esnettikten sonra yapmaya gayret edin.

Geri tekme: Bacağınızı geriye tekme atar gibi hareket ettirin. Her gün 10 dakikanızı ayıracağınız geri tekme hareketi, arka bacak kaslarını çalıştırır ve selülitli görünümün azalmasını sağlar.



