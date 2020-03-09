Selvinaz'dan 463 gün sonra acı haber!

Kaza,1 Aralık 2018 günü saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek isteyen Selvinaz Salman'ın motosikletine, Anamur yönünde seyreden Nihat K. yönetimindeki kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsü Salman, ağır yaralandı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Alanya'ya sevk edildi. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata giren Selvinaz Salman, evine gönderildi.

8 MART'TA FENALAŞTI

Durumunun ağırlaşması üzerine 8 Mart Pazar akşamı Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi.

Selvinaz Salman'ın cenazesi yarın Korubaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

O dönem ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat K. tutuksuz yargılanıyor.

(DHA)

