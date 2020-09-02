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Şemdinli’de uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde devam eden Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’nda, teröristlere ait bir sığınakta2 bin 600 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi.

Şemdinli’de uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde devam eden Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’nda, teröristlere ait bir sığınakta
2 bin 600 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Mamalı Yaylası mevkiinde yapılan operasyonda, tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde 2 bin 600 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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