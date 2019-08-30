Şemdinli'deki 2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, geleneksel Goman Dağı yürüyüşü yapıldı. İlçe protokolü, asker, polis ve halk yürüyüşün ardından 2071 rakımlı Goman Dağı'nın zirvesinde dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açıp, müzik eşliğinde halay çekti.

​Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından geleneksel hale getirilen 'Goman Dağı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Şemdinli'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü kutlama töreninin ardından, yüzlürce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş için ilçe merkezinde toplanıldı. Yaklaşık 300 kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yaptığı yürüyüşe, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, kurum amirleri, asker, polis ve halk katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, 2071 rakımlı Goman Dağı'nın zirvesine 2,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştı. Zirvede dev Türk bayrağının açılmasının ardından katımcılara askerler tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu. Daha sonra müzik eşliğinde halay çekildi.

