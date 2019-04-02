Şemdinli'nin yeni başkanından Ahmet Budak'ın mezarına ziyaret

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde belediye başkanlığına seçilen AK Parti'li Tahir Saklı, 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti'li Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti.

Şemdinli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Tahir Saklı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'nin Hakkari'de 1'inci sırada milletvekili adayı gösterdiği ve 14 Eylül 2016 tarihinde evinin önünde, terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti. Budak'ın kabri başında dua eden Saklı ve beraberinde bulunan partililer, daha sonra seçim bürosuna geçerek tebrikleri kabul etti.

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