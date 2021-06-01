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Semt pazarları Cumartesi Pazar açık mı? Pazarlar kaça kadar açık?

01.06.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün yapılan kabine toplantısında, 1 Haziran’dan sonrası için alınacak kararlar belli oldu. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Haziran ayı genelgesinde, sem pazarlarının nasıl yapılacağı hakkında da detaylar yer aldı. Buna göre, semt pazarları Cumartesi ve Pazar günü açık mı?

Semt pazarları Cumartesi Pazar açık mı? Pazarlar kaça kadar açık?

Pazarların bir süredir kapalı olmasıyla beraber tam kapanma döneminde semt pazarlarının belirli günlerde açılması kararlaştırılmıştı. 1 Haziran sonrası kararlarında ise semt pazarları ile ilgili olarak yeni bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlar, semt pazarları ile ilgili yeni düzenlemeleri merak ediyor.

SEMT PAZARLARI CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’nın Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer verilen kurallara uymak şartı ile semt pazarları ve Pazar yerleri 07:00 – 20:00 saatleri arasında açılabilecek.

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Ancak tam sokağa çıkma yasağı olan Pazar günü, açılamayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgenin tamamına ulaşmak için TIKLAYIN!

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